El director técnico Gustavo Álvarez recibió un emotivo respaldo en U de Chile tras anunciar su salida del club, en el marco del duelo ante Coquimbo Unido en el estadio Santa Laura, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025.

Por su parte, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, fue víctima de un profundo rechazo, debido a las críticas que le hizo Álvarez a la dirigencia en la conferencia de prensa previa al partido.

👏 El tremendo respaldo a Gustavo Álvarez en U de Chile

El gran respaldo a Gustavo Álvarez en U de Chile vino desde la hinchada: cuando el DT salió a la cancha para presenciar el compromiso ante Coquimbo Unido, recibió un aplauso cerrado de la parcialidad, además de cánticos a su favor.

Álvarez valoró el hecho con saludos a la gente y gestos de agradecimiento, además de un rostro de profundo agradecimiento para quienes lo apoyaron en estas dos temporadas.

🧐 El rechazo a Michael Clark en U de Chile

Por el contrario a lo ocurrido con Gustavo Álvarez, la dirigencia de U de Chile sufrió el profundo rechazo de la hinchada, con fuertes cánticos en su contra.

“Dirigentes, y la conch…, a ver si se dan cuenta, que no los quiere nadie”, expresó la barra mediante cantos.

Si bien no se menciona a Michael Clark, él es la cara visible de la dirigencia de U de Chile, por lo que es apuntado.

😱 Incidentes en el duelo de U de Chile vs Coquimbo

Bajo el mismo cántico contra los dirigentes, barristas detuvieron en dos ocasiones el partido de U de Chile vs Coquimbo, debido al lanzamiento de bengalas y fuegos artificiales en el primer y segundo tiempo, lo que puso en riesgo la continuidad del partido.

Se infiere que las quejas son por la situación de Gustavo Álvarez y la aplicación de derecho de admisión para algunos barristas de la U, que han cometido delitos en estadios en duelos anteriores.

De todas maneras, si bien las quejas pueden ser legítimas o no, la forma es claramente condenable y pone en riesgo al equipo deportiva e institucionalmente.