U de Chile y Coquimbo es el partido que cierra la fecha 29 del Campeonato Nacional, partido que fue reprogramado dos veces y que se jugará este martes 2 de diciembre en el Estadio Santa Laura.

La U llega muy complicada a este duelo. Los Azules deben derrotar al equipo más fuerte del año si quiere seguir dando la pelea por el Chile 2, y a esa presión hay que sumarle que su entrenador, Gustavo Álvarez, ha anunciado que no seguirá en el club.

Coquimbo, en cambio, sigue en la gira de campeón y buscará romper el récord del Ballet Azul de 16 triunfos seguidos.

U de Chile y Coquimbo será dirigido por Diego Flores.

