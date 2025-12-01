U de Chile vs Coquimbo Unido cerrarán la penúltima fecha del Campeonato Nacional en Santa Laura, este martes 2 de diciembre a partir de las 18:00 horas. Los Laicos necesitan los puntos para meterse en la Copa Libertadores 2026, mientras que los Piratas siguen con la resaca del título, pero sin perder un objetivo histórico para el Fútbol Chileno: El récord del Ballet Azul.
Y mientras la U intenta sostener su ambición internacional, al frente aparece un Coquimbo Unido que, pese a llegar con el título en el bolsillo, no piensa bajar la intensidad. El equipo de Fernando Díaz persigue un registro histórico: igualar la campaña del mítico Ballet Azul de 1962, una marca que ningún plantel del fútbol chileno ha logrado rozar en décadas. Ese desafío le agrega un condimento especial al duelo, porque los Piratas no solo juegan liberados… también motivados por la posibilidad de inscribir su nombre en la historia grande del torneo.
⚽ U de Chile vs Coquimbo Unido en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Coquimbo Unido?
El encuentro de U de Chile vs Coquimbo Unido se jugará este martes 2 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.
- 🏟️Estadio: Santa Laura
- 📅Fecha: Martes 2 de diciembre
- 🕗Horario: 18:00 horas
📺 ¿Dónde ver en vivo U de Chile vs Coquimbo Unido?
- 📺TV: TNT Sports Premium
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre U de Chile vs Coquimbo Unido
- Árbitro: Diego Flores
- 1er asistente: Carlos Venegas
- 2do asistente: Diego Gamboa
- Cuarto árbitro: Mario Salvo
- VAR: Gastón Philippe
- AVAR: Alejandro Molina
🧾 El posible XI de U de Chile vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2025
El once: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.
DT: Gustavo Álvarez.
🧾 El posible XI de Coquimbo Unido vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025
El once: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Matías Palavecino; Cristián Zavala, Martín Mundaca, Cecilio Waterman.
DT: Esteban González.