El momento de U de Chile en el Campeonato Nacional no sólo tiene nerviosos a sus hinchas por los resultados. Hay algo más grande en juego: el honor de una de las generaciones más legendarias del club. Y es que el equipo de Esteban González y la victoria de Coquimbo Unido en el Clásico ante La Serena, alcanzó la cifra de 16 victorias consecutivas en el torneo, marca que comparte con el Ballet Azul entre 1963 y 1964, liderado por íconos como Carlos Campos y Leonel Sánchez.

En la próxima fecha del campeonato, los azules enfrentarán nada menos que a Coquimbo Unido, el Campeón del torneo y que, de ganar, superará oficialmente el registro histórico del Ballet Azul. Una verdadera final simbólica.

📈 Coquimbo Unido puede romper el récord del Ballet Azul

El dato fue compartido por SofaScoreLA: Coquimbo Unido suma 16 victorias consecutivas en el Campeonato Nacional. Si vence a la U, superará el récord más largo de victorias seguidas logrado por U de Chile entre 1963 y 1964, cuando el Ballet Azul encadenó 16 triunfos.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez tendrán esta jornada otro escollo complicado y será una dura apuesta cuando visiten a O’Higgins en Rancagua, luego de eso deberán no sólo enfocarse en los puntos, sino también en defender un símbolo histórico del club.

🧠 ¿Qué se juega U de Chile en la próxima fecha?

Estará en juego un hito que conecta generaciones. Si Coquimbo Unido vence, no sólo podría alejar a los Laicos de la chance de Copa Libertadores, sino que establecerá una nueva marca de victorias que superará oficialmente a la del Ballet Azul. Estableciendo inmediatamente la comparativa de: Cuál es el mejor equipo de todos los tiempos en el Campeonato Nacional.

🏟️ ¿Cuándo se enfrentarán U de Chile vs Coquimbo Unido?

U de Chile será anfitrión del Campeón Coquimbo Unido el próximo lunes 1 de diciembre, desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Será el duelo perfecto para que Gustavo Álvarez quede nuevamente en la historia del club, esta vez, por salvar el récord del Ballet Azul.