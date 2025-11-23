El momento de U de Chile en el Campeonato Nacional no sólo tiene nerviosos a sus hinchas por los resultados. Hay algo más grande en juego: el honor de una de las generaciones más legendarias del club. Y es que el equipo de Esteban González y la victoria de Coquimbo Unido en el Clásico ante La Serena, alcanzó la cifra de 16 victorias consecutivas en el torneo, marca que comparte con el Ballet Azul entre 1963 y 1964, liderado por íconos como Carlos Campos y Leonel Sánchez.

En la próxima fecha del campeonato, los azules enfrentarán nada menos que a Coquimbo Unido, el Campeón del torneo y que, de ganar, superará oficialmente el registro histórico del Ballet Azul. Una verdadera final simbólica.

Matías Rodríguez rompe el silencio antes de su adiós: el gran sueño que nunca pudo cumplir en la U de Chile

📈 Coquimbo Unido puede romper el récord del Ballet Azul

El dato fue compartido por SofaScoreLA: Coquimbo Unido suma 16 victorias consecutivas en el Campeonato Nacional. Si vence a la U, superará el récord más largo de victorias seguidas logrado por U de Chile entre 1963 y 1964, cuando el Ballet Azul encadenó 16 triunfos.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez tendrán esta jornada otro escollo complicado y será una dura apuesta cuando visiten a O’Higgins en Rancagua, luego de eso deberán no sólo enfocarse en los puntos, sino también en defender un símbolo histórico del club.

🧠 ¿Qué se juega U de Chile en la próxima fecha?

Estará en juego un hito que conecta generaciones. Si Coquimbo Unido vence, no sólo podría alejar a los Laicos de la chance de Copa Libertadores, sino que establecerá una nueva marca de victorias que superará oficialmente a la del Ballet Azul. Estableciendo inmediatamente la comparativa de: Cuál es el mejor equipo de todos los tiempos en el Campeonato Nacional.

🏟️ ¿Cuándo se enfrentarán U de Chile vs Coquimbo Unido?

U de Chile será anfitrión del Campeón Coquimbo Unido el próximo lunes 1 de diciembre, desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Será el duelo perfecto para que Gustavo Álvarez quede nuevamente en la historia del club, esta vez, por salvar el récord del Ballet Azul.

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas