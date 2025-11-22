La previa del clásico entre Coquimbo Unido y La Serena vino con declaraciones que remecieron el mercado de fichajes. En conversación con TNT Sports, el gerente deportivo del campeón chileno, Pablo Ramírez, fue directo al ser consultado por el nombre de Esteban Pavez.

Su respuesta no dejó lugar a especulaciones y de paso, reafirmó la confianza en el actual plantel aurinegro.

🏴‍☠️ Coquimbo Unido: “Tenemos la mejor contención del país”

Pablo Ramírez no se anduvo con rodeos. Aunque reconoció la calidad de Esteban Pavez y su cercanía personal con él, fue enfático: “En la estructura actual de Coquimbo, si usted ve nuestros volantes de contención y mixtos, Esteban Pavez no tiene cabida”. Según explicó, el equipo ya tiene cubierto ese rol y no ven la necesidad de fichar a nadie más en esa zona del campo.

🛒 Coquimbo Unido debe planificar los refuerzos para la Libertadores

El primer desafio del Pirata será mantener el plantel que deberá consolidar la campaña en la Copa Libertadores de 2026. Pero precisamente en el medioterreno, no saldrán al mercado. “El club ha trabajado para armar un mediocampo sólido, y lo hemos logrado. Por eso no deberíamos traer a nadie ni sacar a nadie”, aseguró el dirigente en la previa al clásico regional.

☠️ El plan 2026: continuidad y refuerzos internos

Ramírez también aprovechó de confirmar la confianza en Esteban González como DT del club. La dirigencia espera que continúe para el próximo año y ya están trabajando en su renovación. “Queremos que el torneo termine bien para afianzar la planificación del 2026”, comentó.

Uno de los puntos más relevantes fue el caso de Cristián Zavala. El extremo, que pertenece en un 50% a Colo Colo, podría extender su estadía. “Zavala hizo un gesto muy importante para llegar. Lo valoramos mucho y estamos buscando fórmulas para que se quede, al menos, para disputar la Copa Libertadores”, señaló Ramírez.