Esteban Pavez está viviendo una pesadilla en esta temporada en Colo Colo: el capitán albo se ha ganado el odio de los hinchas en esta temporada y, además, perdió el puesto que tuvo asegurado por varias temporadas.

No obstante, en las últimas horas Pavez recibió otro duro golpe, que deja más complicado al jugador y que hace difícil pensar en que pueda continuar la próxima temporada en el estadio Monumental.

😱 El nuevo golpe que recibió Esteban Pavez en Colo Colo

Según dieron a conocer en Radio Cooperativa, Esteban Pavez quedó fuera de la citación de Colo Colo para el duelo ante Unión La Calera, en el que los Albos se juegan su entrada a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Se trata de la tercera ocasión en que Pavez queda al margen de la convocatoria del Cacique, por lo que la señal no puede ser más clara: el DT Fernando Ortiz no cuenta con él y tampoco lo hará en el futuro, al parecer.

📊 Los números de Esteban Pavez en esta temporada en Colo Colo

Esteban Pavez registra 34 partidos en Colo Colo en esta temporada 2026, acumulando un total de 2.139 minutos jugados.

No suma ni goles ni asistencias y sí tiene varias tarjetas: 6 amarillas y 1 roja, números muy lejanos a su mejor momento en el Cacique.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega el Colo Colo vs La Calera?

Colo Colo enfrenta a La Calera este domingo a las 20:30 horas en el estadio Monumental, por la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025.

Si el Cacique gana este compromiso queda en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, ya que alcanzaría a Cobresal con 44 puntos, pero lo superaría en diferencia de gol. El condimento de esto es que ambos elencos se miden el próximo fin de semana en El Salvador.

Para ver el duelo de Colo Colo vs La Calera debes sintonizar la señal de TNT Sports en TV cable o acceder a TNT Sports en HBO Max, aunque también puedes seguir todas sus alternativas en el Minuto a Minuto de Al Aire Libre.