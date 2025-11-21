Colo Colo continúa trabajando para su crucial duelo frente a Unión La Calera el próximo domingo por el Campeonato Nacional, donde los albos están obligados a ganar para seguir en carrera por un cupo a la próxima Copa Sudamericana.

En la antesala del cruce frente a los cementerios, Fernando Ortiz, entrenador del Cacique enfrentó a los medios de comunicación y tuvo palabras para Esteban Pavez, revelando que sostuvo una conversación con él tras sus polémicos dichos hace algunas semanas.

El capitán del primer equipo aseguró que Universidad Católica es la institución deportiva más grande del país, declaraciones que no cayeron para nada bien en el Estadio Monumental y que provocaron que el propio Ortiz se involucrara en el tema.

😮 Fernando Ortiz revela conversación con Pavez tras la polémica

En la rueda de prensa de este viernes, Ortiz aclaró que “con respecto a Esteban a los demás, hablo todos los días, no solo por una declaración de un jugador voy a hablar algo en especial, no, todos los días hablo con los jugadores”.

“En el caso de Esteban, lo he hablado en la intimidad, le he preguntado y ha dado una explicación y queda adentro, todo lo que hablo queda adentro con el jugador para que crezcamos como equipo e institución. Hablo de todo, no solo lo que ha declarado, simplemente muchísimas situaciones”, agregó.

Por otro lado, tuvo palabras para el rendimiento de Pavez en Colo Colo. “Creo y estoy convencido que el equipo ha crecido a nivel deportivo. No soy mucho de fijarme en los números comparativos de lo que venía a lo que sucede, pero sí hay una mejoría. El último partido quizás no fue tan notorio como los anteriores, pero sí hubo una mejoría”, indicó.

⚽ Colo Colo espera por Francisco Marchant

Por último, el entrenador de Colo Colo se refirió a la situación de Francisco Marchant y aclaró si será opción para la recta final del Campeonato Nacional 2025.

“Panchito desde el día de ayer (jueves) está con el grupo. De menor a mayor va a ir sumando entrenamientos, ojalá que a partir del día lunes pueda entrar a competición, porque por el parate quizás no estará a la par de sus compañeros, pero ya está considerado para pelear un puesto en el banco”, cerró.

