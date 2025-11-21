El nombre de Bruno Barticciotto vuelve a rondar en Colo Colo, como suele ocurrir cada vez que se acerca el mercado de pases. Sin embargo, esta vez el delantero decidió cortar la ilusión de raíz. En medio de las especulaciones, el atacante sinceró su postura y dejó claro que su futuro no pasa por Chile.

Mientras en Macul buscan alternativas ofensivas, el ex Palestino y actualmente jugador de Tallares de Córdoba cedido en México, entregó una respuesta que cayó como un balde de agua fría entre los hinchas albos, sobre todo porque era una de las opciones que más atraía al club por proyección y rendimiento.

⚪⚫ Barticciotto y Colo Colo: la frase que apagó el entusiasmo

En conversación con De Buena Fuente de DLT Sports, el delantero admitió que un llamado desde el Monumental no sería sorpresa: “Me fue bien, así que es probable que me llamaría”. Pero ese matiz duró poco. De inmediato, soltó la frase que remeció el ambiente: “Volver a Chile, a Colo Colo, no lo veo muy probable. No sería un avance”.

El comentario dejó sin margen de interpretación. Barticciotto siente que, a nivel deportivo, regresar al país no es parte de sus objetivos actuales. Y eso, inevitablemente, deja al Cacique mirando hacia otro lado.

El atacante también reveló cómo se dio su salida de Santos Laguna, donde había mostrado buen nivel: “La promesa era que me iba a quedar, pero me comunicaron que me iba. Ahora vendrán cosas importantes, supongo”.

🇦🇷 Regresa a Talleres y el panorama se complica para el Cacique

Con el fin de su préstamo en México, Barticciotto debe reincorporarse a Talleres, cuadro con el que tiene contrato hasta 2027. Desde Córdoba no tienen intención de soltarlo fácilmente. Su presidente, Andrés Fassi, ya adelantó que el delantero está considerado para la próxima temporada, justo cuando el club disputa los playoffs tras evitar el descenso.

Así, el panorama se vuelve cuesta arriba para Colo Colo. Con 22 partidos, ocho goles y una asistencia en un año marcado por lesiones, los números de Barticciotto siguen siendo atractivos para mercados extranjeros, y el hijo menor del ídolo albo quiere aprovecharlo.