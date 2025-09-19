Bruno Barticciotto no ha tenido el 2025 que esperaba. El delantero chileno dio el salto al fútbol mexicano a principios de año cuando arribó al Santos Laguna. Y si bien su desempeño ha estado a la altura, las lesiones lo han complicado en demasía.

Sin ir más lejos, el atacante nacional estuvo convocado por Nicolás Córdova para el cierre de las Clasificatorias, pero no pudo viajar a Brasil producto de molestias físicas. Y si bien ya estaba recuperado para el duelo ante Uruguay, el técnico de La Roja prefirió no utilizarlo.

😔 Bruno Barticciotto revela el calvario que ha vivido por las lesiones

En las últimas horas, el ariete del Santos Laguna hizo una sorpresiva confesión respecto a las lesiones que ha sufrido en el último tiempo. “Me duele, me molesta, me jode no poder participar en todos los partidos como quiero. Pero es mi cuerpo, intento hacer todo lo posible para que ese margen sea lo mínimo”, comenzó diciendo.

“Soy un jugador explosivo, con mucha masa muscular que está propenso a lesiones. Los que realizamos mucho sprint por partido solemos tener molestias más seguido”, añadió.

Por último, Barticcioto aclaró que “vine a Santos buscando regularidad, un buen rendimiento. Creo que lo he tenido y estoy muy contento. La gente me ha demostrado mucho cariño, eso obviamente hace que me quiera quedar”.

📊 Los números de Bruno Barticciotto en Santos Laguna

Bruno Barticciotto llegó a principios de año a Santos Laguna con un contrato por todo 2025. Desde su arribo, ha jugado 16 partidos, anotando 8 goles y aportando una asistencia en 1.110 minutos jugados.