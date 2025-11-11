En Colo Colo ya piensan en el 2026. Los albos, que continúan luchando por obtener un cupo a la próxima Copa Sudamericana, quieren dejar atrás una temporada para el olvido, por lo que ya proyectan lo que será el próximo año.

Para ello, se espera una reestructuración importante en el plantel, donde a priori varios jugadores abandonarán el Estadio Monumental producto de su desempeño durante este 2025.

Sin embargo, así como algunos se irán, en Blanco y Negro ya barajan los posibles nombres que reforzarán al equipo. Una de las zonas donde pretende sumar jugadores el Cacique es en la ofensiva, donde ya hay algunos candidatos.

😮 La zona que quiere reforzar Colo Colo

El ataque es una zona donde Colo Colo se ha visto débil a lo largo del año. Si bien Lucas Cepeda ha destacado en la ofensiva, el puesto que preocupa a los albos es la del centrodelantero.

Allí, solo Javier Correa ha rendido. Por el contrario, Salomón Rodríguez ha sido la gran decepción del equipo, por lo que la dirigencia ya baraja opciones para reforzar la delantera.

En ese sentido, apareció el nombre de Juan Martín Lucero en la órbita del Cacique. Sin embargo, según revelaron en Radio Cooperativa, también está en carpeta Bruno Barticciotto.

👀 Ilusionan a Colo Colo con el arribo de Bruno Barticciotto

Bruno Barticciotto se encuentra a préstamo en Santos Laguna , pero de acuerdo a El Siglo de Torreón, el equipo mexicano no hará efectiva la opción de compra del jugador, la cual supera los 3 millones y medio de dólares. De ser así, deberá volver a Talleres de Córdoba, club dueño de su carta.

En medio de esta situación, fue Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo y padre del delantero, quien ilusionó a los albos con la posible contratación. “Está en un momento complicado. Si lo compra Santos, va a ser difícil (que llegue al Monumental), pero si no lo hace, tiene que volver a Talleres donde tiene contrato hasta 2027”, dijo en Radio Cooperativa.

“Ahí debería negociar con Talleres, y ya no sería tan descabellado un préstamo, por ejemplo a Colo Colo. Yo creo que sí le gustaría venir, pero aún no le han dicho nada. Es una decisión personal, pero a mi me encantaría que viniera”, completó el campeón de América con el Cacique.

