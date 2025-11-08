Esteban Pavez, histórico y actual capitán de Colo Colo, atraviesa uno de sus momentos más complejos en el club. Sin sumar minutos y con su lugar en duda dentro del plantel de Fernando Ortiz, el volante rompió el silencio y dejó una frase que ya genera molestia entre hinchas albos.

En conversación con el podcast del SIFUP, Pavez no sólo reconoció su frustración por no ser considerado, sino que además valoró a Universidad Católica como la mejor institución del país, desatando un debate que rápidamente se viralizó.

🗣️ El capitán de Colo Colo sin filtro: “La UC es la mejor institución del país”

Durante un distendido almuerzo junto a Fernando Cordero en el podcast del SIFUP, Esteban Pavez sorprendió con una afirmación que no pasó desapercibida: “Tenemos que ser realistas, es así. La mejor institución del país es Católica y el equipo más grande es Colo Colo… es difícil, pero es así”.

Estas palabras, emitidas por un jugador que ha llevado la jineta de Colo Colo y que ha sido parte de importantes títulos con el club, generaron diversas reacciones. Para muchos hinchas, la frase fue vista como una falta de respeto. Para otros, como una autocrítica necesaria al momento institucional albo.

📉 Sin minutos ni citaciones: el complejo presente de Pavez

Desde la llegada de Fernando Ortiz, Esteban Pavez ha perdido protagonismo. En algunos partidos ni siquiera ha estado en la banca, algo inusual para alguien con su trayectoria y jerarquía. Es evidente que el rol de Pavez en el equipo ha cambiado drásticamente, pero al menos, tendrá otra chance este fin de semana.

Junto a los amigos de @jugabet_cl damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para jugar contra Unión Española por la fecha 27 de la #LigaDePrimeraItaú ⚪⚫ #𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/WlURu76wkN — Colo-Colo (@ColoColo) November 8, 2025

⚽️ ¿Qué impacto puede tener esta declaración en el camarín albo?

Más allá del ruido mediático, lo dicho por Pavez puede tener repercusiones dentro del plantel. En un equipo donde la rivalidad con U Católica es fuerte, elogiar públicamente a los cruzados no es algo que pase desapercibido. Es probable que la dirigencia también tome nota de sus palabras. Aunque aún tiene contrato vigente, el panorama de Pavez en Colo Colo parece más incierto que nunca.