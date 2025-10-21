La ausencia de Esteban Pavez en la citación de Colo Colo frente a Coquimbo Unido sorprendió a hinchas y también a la prensa deportiva. El jugador del Cacique, que comenzó 2025 como titular indiscutido en el mediocampo, hoy enfrenta uno de los momentos más delicados de su carrera en el Monumental.

Fernando Ortiz decidió dejarlo fuera incluso del banco de suplentes, una medida que generó polémica y especulaciones entre los hinchas. Sin embargo, según el periodista Daniel Arrieta, la decisión no tiene que ver con un problema de salud ni con el rendimiento físico del jugador.

⚽ El verdadero motivo de la salida de Pavez

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Arrieta explicó que la exclusión responde a decisiones estratégicas y a la relación de Pavez con los hinchas. “Me dijeron que estuvo resfriado, pero entrenó toda la semana. Lo cortan porque es lo más fácil”, aseguró, insinuando que Ortiz buscó evitar conflictos con la tribuna y mantener la armonía del plantel.

El periodista añadió que, aunque Pavez no ha tenido su mejor año futbolístico, la marginación también está ligada a su relación con parte de los fanáticos. “Está un poco enemistado con parte del hincha, por eso es más simple dejarlo fuera que a Vidal”, explicó, recordando que el mismo Almirón había optado por decisiones similares en meses anteriores.

Además, Arrieta señaló que la llegada de Tomás Alarcón y el peso mediático de Arturo Vidal complican aún más la situación de Pavez, relegándolo a un papel secundario dentro del mediocampo. Su falta de minutos y el desgaste con la hinchada podrían marcar el inicio del fin de su ciclo en el club albo.

🔥 Un referente en la cuerda floja

La situación de Pavez evidencia que, aunque sigue siendo un referente por su trayectoria y liderazgo dentro del plantel, su relación con la hinchada ha ido empeorando, por lo que Ortiz y el cuerpo técnico parecen priorizar la estabilidad emocional del equipo y la relación con los fanáticos albos, más que la historia o el peso simbólico del jugador.

Mientras el Monumental espera resultados en un año lleno de expectativas que se han ido cayendo poco a poco, el futuro de Pavez es incierto. Su rol en Colo Colo ya no es indiscutible y cada partido podría redefinir su lugar en el club que lo vio consolidarse como capitán y referente.