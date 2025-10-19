Colo Colo se fue con las manos vacías en su visita a Coquimbo Unido este domingo al caer por la cuenta mínima en la Fecha 24 del Campeonato Nacional, resultado adverso para los albos en su intento de ir asegurando un boleto para copas internacionales de cara al 2026.

El Cacique se estancó en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 34 puntos, a cuatro de entrar en zona de Copa Sudamericana, por lo que el escenario se les puso algo cuesta arriba con al estrellarse en el Francisco Sánchez Rumoroso. Pese a esto, el DT de Colo Colo Fernando Ortiz hizo una curiosa reflexión y de autocrítica poco hubo en sus declaraciones posterior al compromiso.

😲 Fernando Ortiz le restó mérito a Coquimbo y evadió la autocrítica

Lejos de hacer un análisis profundo sobre los errores que llevaron a Colo Colo a sufrir la derrota en la Cuarta Región, Ortiz lanzó sus dardos hacia el planteamiento que hizo el conjunto Pirata en su cancha.

En conferencia de prensa, el Tano dio a entender que el elenco Popular no fue inferior en el trámite del partido. “Es un tema a pensar. Fuimos protagonistas en el primer tiempo y en el segundo, con lo que sabíamos que era el rival, con muy poco para mí se llevan los tres puntos“, expresó.

“Estamos en el mejor y único equipo grande del país, si no te motiva eso es preocupante. Es una derrota y debíamos sumar para los objetivos, no sumamos (ante Coquimbo), pero quedan fechas restantes para eso”, añadió al respecto, evadiendo hacer un reparo a lo que le faltó a los albos para haber tenido un destino diferente en este encuentro.