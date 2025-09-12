En momentos donde el futuro de Esteban Pavez como titular parece más incierto que nunca, el capitán de Colo Colo hizo una jugada estratégica que pone presión directa a la dirigencia de Pedrero.

El formado en Macul aprovechó la entrevista con su excompañero Gonzalo Fierro para desplegar una estrategia que va más allá del fútbol. Con 35 años cumplidos y viendo cómo Fernando Ortiz ya planifica sin él como titular para la Supercopa, Pavez decidió hablar claro sobre sus intenciones.

⚽ Pavez fija el 2027 como el año de su retiro

“Me encantaría retirarme del fútbol en 2027. Tengo contrato hasta el próximo año en Colo Colo. Jugar un año más en Colo Colo y retirarme ahí”, confesó el mediocampista en el podcast Soy de Fierro, dejando una propuesta concreta sobre la mesa.

La declaración no es casualidad. Pavez sabe que su vínculo actual termina en diciembre de 2026, pero quiere que la dirigencia tome cartas en el asunto ahora, especialmente cuando su liderazgo podría estar siendo cuestionado por el nuevo técnico argentino.

Pavez ha jugado 342 partidos por Colo Colo / ©Photosport.

🎯 Los planes post retiro que agregan presión a Colo Colo

Pero la estrategia de Pavez no termina ahí. “Me gustaría eso, retirarme en Colo Colo y seguir trabajando en Colo Colo”, añadió sin especificar si será como entrenador, en el fútbol joven o desde la dirigencia. Esta declaración multiplica la presión sobre la institución. No solo busca una renovación por 2027, sino que plantea un proyecto a largo plazo donde él seguiría vinculado al club tras colgar los botines.

La situación se vuelve más compleja considerando que Pavez ha disputado 2.076 minutos en 31 partidos esta temporada, sin goles ni asistencias, y con Fernando Ortiz ya priorizando a Tomás Alarcón en el mediocampo para el debut ante la U.