La Supercopa 2025, también conocida como Supercopa Construmart 2025 por motivos de patrocinio, será la 13ª edición del torneo que mide a los campeones de la Primera División y la Copa Chile. Este domingo 14 de septiembre, en el Estadio Santa Laura, se enfrentarán Colo Colo, monarca del Campeonato Nacional 2024, y la U de Chile, campeón de la Copa Chile 2024.

Será un partido histórico: los albos jugarán este título por séptima vez (ya tienen 4 coronas), mientras que la U disputará su cuarta Supercopa, buscando repetir el festejo de 2015.

Pero más allá de la rivalidad, surge la gran pregunta de los hinchas: ¿qué pasa si hay empate tras los 90 minutos?

⚽ ¿Cómo se define la Supercopa en caso de empate?

Según lo estipulado en el artículo 34° de las Bases del torneo, si el marcador termina igualado tras los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo extra y, de ser necesario, penales.

📜 Así lo señalan las bases:

“Si al término de los 90 minutos reglamentarios los dos equipos finalizaran igualados en goles, se recurrirá a un alargue de 30 minutos dividido en dos períodos de 15 minutos cada uno”.

👉 Eso significa que no habrá gol de oro ni fin anticipado: aunque un equipo anote en la prórroga, se disputarán completos los dos tiempos de 15’.

En caso de persistir la igualdad tras los 120 minutos, el campeón se decidirá desde el punto penal, conforme a las normas de la IFAB/FIFA.

✅ 90 minutos igualados ➡️ Alargue de 30 minutos (dos tiempos de 15’).

✅ Si persiste la igualdad ➡️ Definición a penales 🥅⚽.

🏆 ¿Cuántas Supercopas tiene Colo Colo?

El “Cacique” llega a esta edición con 4 títulos en su palmarés (2017, 2018, 2022 y 2024). Además, ha sido subcampeón en 2020 y 2023. Con esta será su séptima participación en el torneo, donde buscará superar a la UC como el más ganador del certamen.

🔵 ¿Cuántas Supercopas tiene la U de Chile?

La “U” ha ganado la Supercopa en una sola ocasión, en 2015 frente a Universidad de Concepción. También fue subcampeón en 2013 y 2016. Este será su cuarto intento por quedarse con la copa y romper la sequía de casi una década sin levantarla.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega la Supercopa?

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Domingo 14 de septiembre Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: Santa Laura, Independencia

