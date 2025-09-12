La Supercopa se transformó en uno de los duelos más esperados del calendario criollo. Es el choque que enfrenta al campeón de Primera División con el monarca de la Copa Chile y que, en un solo partido, define al mejor equipo del país.

En esta versión 2025, la expectación es máxima porque estarán frente a frente los dos gigantes del fútbol chileno: Colo Colo vs U de Chile. El Superclásico se traslada al Estadio Santa Laura, un escenario que recibirá apenas a 9.950 espectadores pese a tener una capacidad superior a los 19 mil. La razón está en las estrictas medidas de seguridad, ya que el partido fue catalogado como de alto riesgo.

Originalmente, el encuentro debía disputarse en enero, pero la falta de sede obligó a postergarlo hasta septiembre. Ahora, con la mesa servida, el duelo promete ser un nuevo capítulo de historia para un torneo que ya ha visto a varios campeones levantar la copa con historias memorables.

🏆 El historial de campeones de la Supercopa de Chile

2013: Unión Española

El primer campeón de la Supercopa de Chile fue Unión Española, que se impuso por 2-0 en el Estadio Regional de Antofagasta. Bajo la dirección de José Luis Sierra, el equipo hipano, que había ganado la Copa Chile, derrotó al campeón de la Primera División, Universidad de Chile, convirtiéndose en los primeros en inscribir su nombre en la historia del torneo.

2014: O'Higgins

En 2014, O'Higgins se coronó campeón tras una dramática definición por penales ante Deportes Iquique. El equipo de Eduardo Berizzo, que apenas cinco meses antes había logrado su primer título de Primera División, empató 1-1 con los nortinos en tiempo reglamentario gracias a un gol de Luis Pedro Figueroa, y luego se impuso 3-2 desde los doce pasos.

2015: Universidad de Chile

La edición de 2015 vio a Universidad de Chile alzar su primera Supercopa tras derrotar 2-1 a Universidad de Concepción en el Estadio Germán Becker de Temuco. Los azules, campeones de la temporada 2014-2015, lograron el título gracias a los goles de Christian Suárez y Matías Rodríguez.

2016: Universidad Católica

En 2016, fue el turno de Universidad Católica, que derrotó a Universidad de Chile 2-1 en el Estadio Ester Roa de Concepción. Nicolás Castillo y José Pedro Fuenzalida anotaron los goles para los Cruzados, mientras que Gastón Fernández puso el tanto del descuento de los azules.

2017: Colo Colo

Colo Colo se consagró campeón por primera vez de la Supercopa de Chile goleando 4-1 a Universidad Católica en el Estadio Nacional. El “Cacique” se convirtió en el primer campeón de la Copa Chile en obtener el título, con un doblete de Esteban Paredes, junto con goles de Andrés Vilches y Jaime Valdés.

2018: Colo Colo

Colo Colo repitió su título en 2018, al golear 3-0 a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional. El Popular, como el equipo con el mejor rendimiento de la temporada, dominó el partido con goles de Óscar Opazo, Brayan Véjar y Jaime Valdés.

2019: Universidad Católica

Universidad Católica logró su segundo título de la Supercopa, goleando 5-0 a Palestino en Viña del Mar. Los goles de Benjamín Kuscevic, César Pinares, Sebastián Sáez, Diego Valencia y Diego Buonanotte llevaron a los Cruzados a su tercera corona de este torneo.

2020: Universidad Católica

En 2020, Universidad Católica remontó un 2-0 en contra ante Colo Colo para ganar 4-2 en el Estadio Nacional. Fernando Zampedri, Marcelino Núñez y un doblete de Gonzalo Tapia dieron vuelta el marcador en apenas 4 minutos, coronando a los precordilleranos como campeones de la Supercopa.

2021: Universidad Católica

La Supercopa de 2021 fue un episodio dramático, ya que Universidad Católica ganó en una tanda de penales 7-6 contra Ñublense en Collao. El decisivo penal de Diego Valencia, tras un espectacular paro de Sebastián ‘Zanahoria' Pérez a José Navarrete, le dio el cuarto título de la Supercopa a los de la Franja.

2022: Colo Colo

En 2022, Colo Colo se impuso por 2-0 a Universidad Católica en un tenso partido disputado en el Estadio Ester Roa de Concepción. Leonardo Gil abrió el marcador tras un error del arquero Sebastián Pérez, y Carlo Villanueva selló el triunfo en los descuentos. Con este triunfo, Colo Colo consiguió su tercera Supercopa.

2023: Magallanes

Magallanes se coronó campeón en 2023, venciendo a Colo Colo en una definición por penales tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario. El decisivo penal de Tomás Aránguiz selló la victoria por 4-3, tras fallos de Esteban Pavez y Maximiliano Falcón.

2024: Colo Colo

En 2024, Colo Colo se cobró la revancha y se consagró campeón al derrotar a Huachipato 2-0. El partido, que originalmente se jugó en el Estadio Nacional, tuvo que ser suspendido debido a incidentes con los hinchas y se completó en el Estadio El Teniente de Rancagua. Con goles de Carlos Palacios y Arturo Vidal, Colo Colo logró su cuarto título en esta competición.

🏅Palmarés por equipo: ¿quién ha ganado más Supercopa de Chile?

Universidad Católica

Títulos : 4

: 4 Subcampeonatos : 2

: 2 Años Campeonatos : 2016, 2019, 2020, 2021

: 2016, 2019, 2020, 2021 Años Subcampeonatos: 2017, 2022

Colo Colo

Títulos : 4

: 4 Subcampeonatos : 2

: 2 Años Campeonatos : 2017, 2018, 2022, 2024

: 2017, 2018, 2022, 2024 Años Subcampeonatos: 2020, 2023

Universidad de Chile

Títulos : 1

: 1 Subcampeonatos : 2

: 2 Años Campeonatos : 2015

: 2015 Años Subcampeonatos: 2013, 2016

Unión Española

Títulos : 1

: 1 Subcampeonatos : 0

: 0 Años Campeonatos: 2013

O'Higgins

Títulos : 1

: 1 Subcampeonatos : 0

: 0 Años Campeonatos: 2014

Magallanes

Títulos : 1

: 1 Subcampeonatos : 0

: 0 Años Campeonatos: 2023

Deportes Iquique

Títulos : 0

: 0 Subcampeonatos : 1

: 1 Años Subcampeonatos: 2014

Universidad de Concepción

Títulos : 0

: 0 Subcampeonatos : 1

: 1 Años Subcampeonatos: 2015

Santiago Wanderers

Títulos : 0

: 0 Subcampeonatos : 1

: 1 Años Subcampeonatos: 2018

Palestino

Títulos : 0

: 0 Subcampeonatos : 1

: 1 Años Subcampeonatos: 2019

Ñublense

Títulos : 0

: 0 Subcampeonatos : 1

: 1 Años Subcampeonatos: 2021

Huachipato

Títulos : 0

: 0 Subcampeonatos : 1

: 1 Años Subcampeonatos: 2024

📜 ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs la U de Chile por la Supercopa?

Este domingo 14 de septiembre, desde las 15:00 horas, el Estadio Santa Laura será testigo de una nueva edición del Superclásico que ahora define la Supercopa de Chile.

Será la primera vez que albos y azules se enfrenten por este título, aunque ya tienen un largo historial de finales que han disputado en torneos nacionales. En total, se midieron seis veces en definiciones por trofeos oficiales, con tres victorias para cada uno.

Fecha : Domingo 14 de septiembre

: Domingo 14 de septiembre Hora : 15:00 en Chile

: 15:00 en Chile Estadio: Santa Laura, Santiago

📊 ¿Cómo está el historial de finales entre Colo Colo y la U de Chile?

Aunque será la primera vez que Colo Colo y Universidad de Chile se enfrenten por la Supercopa de Chile, no es la primera vez que un Superclásico define un título oficial en el fútbol chileno. En total, ambos equipos se han enfrentado en seis ocasiones por un trofeo, y estas finales han estado muy equilibradas, con tres victorias para cada club. Este historial de enfrentamientos ha alimentado aún más la histórica rivalidad entre ambos, que se extenderá este sábado en la Supercopa 2025.

1. Final del Torneo de Apertura 1940

El primer Superclásico por un título se dio en 1940, cuando se disputó la final del Torneo de Apertura. En ese entonces, el campeonato fue una competencia más corta y solo contó con la participación de 10 equipos. Colo Colo logró imponerse a la U por un ajustado 3-2 en el Estadio Nacional, conquistando así el primer trofeo en este tipo de enfrentamientos.

2. Final de 1959

El siguiente encuentro con un trofeo en juego fue en 1959, en un partido definitorio que se jugó debido a que ambos equipos terminaron la fase regular con 38 puntos en 26 partidos, en una época en la que las victorias solo sumaban dos puntos. En un Estadio Nacional lleno, con más de 40,000 espectadores, Universidad de Chile se llevó la victoria por 2-1, gracias a los goles de Leonel Sánchez y Ernesto Álvarez. El gol del descuento para los albos fue anotado por Juan Soto.

3. Primera final de la Copa Chile en 1979

En 1979, se jugó la primera final de la Copa Chile, conocida en ese entonces como la Copa Polla Gol. En ese encuentro, Universidad de Chile se coronó campeón al vencer 2-1 a Colo Colo en el Estadio Nacional ante una multitud de 74,000 hinchas. El gol de la victoria lo anotó Héctor Hoffens para los universitarios.

4. Final del Torneo de Apertura 2006

El 2006 fue el año de una de las finales más recordadas para los hinchas de Colo Colo. En ese Torneo de Apertura, ambos equipos empataron 2-2 en el marcador global, lo que llevó la definición a los penales. El Cacique, dirigido por Claudio Borghi y con figuras como Jorge Valdivia, Humberto Suazo y Matías Fernández, se impuso por 4-2 en los penales. El penal “picado” de Mayer Candelo, que Claudio Bravo detuvo en dos oportunidades, y la definición de Aceval marcaron uno de los momentos más emocionantes de esta final.

5. Final de la Copa Chile 2015

En 2015, el Superclásico volvió a tener un desenlace en los penales, esta vez por la Copa Chile. Tras empatar 1-1 en los 90 minutos con goles de Mathías Corujo y Luis Pedro Figueroa, el partido se definió en la tanda de penales. Johnny Herrera, el capitán y máximo ídolo de la U, se destacó al atajar un penal y luego convertir el lanzamiento decisivo, lo que le dio el trofeo a Universidad de Chile.

6. Final de la Copa Chile 2019

En la Copa Chile 2019, los dirigidos por Mario Salas se enfrentaron a Universidad de Chile, cuyo técnico era Hernán Caputto. Colo Colo ganó 2-1, con goles de Marcos Bolados y Javier Parraguez. Matías Rodríguez anotó para los azules. Este encuentro, que marcó el último enfrentamiento por un título entre ambos equipos, dejó el marcador de victorias igualado, lo que añade aún más emoción al próximo enfrentamiento en la Supercopa 2025.

Con estos seis encuentros históricos, el Superclásico se ha consolidado como uno de los duelos más esperados en el fútbol chileno, y este fin de semana, en el Estadio Santa Laura, se sumará un nuevo capítulo en la historia de estos dos grandes del fútbol nacional.



📺 ¿Dónde ver la Supercopa entre Colo Colo vs U de Chile?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile será transmitido en vivo por TNT Sports. También estará disponible vía streaming en la app Estadio TNT Sports.

