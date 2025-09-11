La Supercopa de Colo Colo vs U de Chile fue confirmada este jueves por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, así que habrá fiesta el domingo en el estadio Santa Laura.

Este duelo tendrá una gran novedad desde su formato, lo que puede perjudicar a los Azules.

🧐 La novedad de la Supercopa de Colo Colo vs U de Chile

La novedad de la Supercopa es que si empatan Colo Colo y U de Chile habrá alargue: esta es algo que hace largos años no se lleva a cabo en competencia en nuestro país. De hecho, la Copa Chile es con penales directamente, sin considerar prórroga.

Obviamente si los equipos persisten en la igualdad en el tiempo extra, todo se definirá desde los 12 pasos.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega la Supercopa?

El duelo de la Supercopa de Colo Colo vs U de Chile tiene fecha para este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

