Colo Colo sigue ajustando piezas con una lógica clara de cara a 2026: reducir el plantel, ordenar roles y liberar espacio para refuerzos que encajen con la idea del cuerpo técnico. En ese proceso, hay decisiones que no generan ruido, pero sí consecuencias deportivas inmediatas. Dos nombres que hasta hace poco asomaban como alternativas hoy están fuera del proyecto.

La señal desde Macul es directa. Más allá de los movimientos que se esperan en el mercado internacional, el foco también está puesto en resolver situaciones internas que el club arrastra desde temporadas anteriores.

⚪⚫ Los jugadores que dejarán Colo Colo

Bruno Gutiérrez es uno de los nombres que no continuará. El zaguero no logró afirmarse cuando tuvo oportunidades y el diagnóstico fue compartido entre cuerpo técnico y dirigencia. El lateral quedó relegado en la competencia interna y la salida aparece como una vía para que recupere continuidad. Su próximo paso será en el fútbol chileno, bajo la fórmula de préstamo, buscando minutos que hoy no tenía en el Monumental.

El movimiento también responde a una reconfiguración de la banda derecha. Colo Colo optó por otras alternativas y cerró filas con jugadores que ofrecen un perfil más acorde a lo que se busca para la próxima temporada. Según información de En Cancha, el formado en Macul tendría todo acordado con Deportes La Serena.

🔴 El caso Moya: una decisión sin retorno

La situación de Matías Moya fue distinta, pero igual de categórica. Tras su paso por Deportes Iquique, el extremo volvió a Macul con contrato vigente, aunque sin respaldo deportivo. Su continuidad no estaba en los planes y ambas partes entendieron que prolongar la relación no tenía sentido.

Por eso, se avanzó en una salida definitiva que le permita al jugador relanzar su carrera. El destino que asoma es Ñublense, un club que conoce bien y donde mostró su mejor versión en el fútbol chileno. No se trata de una apuesta emocional, sino de un escenario competitivo donde Moya puede reencontrarse con su juego.