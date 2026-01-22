Un terremoto se vive en Alianza Lima, uno de los clubes más importantes de Perú, que se vio azotado por una denuncia por abuso sexual apenas unos días después de haber jugado contra Colo Colo en la Serie Río de La Plata 2026 en Uruguay.

Son tres jugadores que fueron apartados del plantel profesional, a solo horas de recibir a Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.

📋 Los tres jugadores de Alianza Lima denunciados por abuso sexual

Se trata de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, futbolistas de mucho prestigio deportivo, ya que jugaron en la gran etapa de la Selección Peruana que fue al Mundial de Rusia 2018 en la era de Ricardo Gareca.

Los jugadores fueron denunciados por una joven argentina de 22 años, luego de sufrir un presunto abuso sexual justamente en Uruguay, cuando Alianza Lima estaba jugando la Serie Río de La Plata.

El club se manifestó públicamente frente al suceso: “Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el Club Alianza Lima informa que el club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”.

Ahora, los jugadores deben responder ante la Justicia por los supuestos hechos o defenderse si es que sostienen que son inocentes. Todo está por definirse en este caso.

😱 Uno de los denunciados de Alianza Lima asegura ser inocente

Sergio Peña, uno de los involucrados, emitió un comunicado en el que señala tajantemente que es inocente: “Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia”.

“Quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer, es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece”, añadió.