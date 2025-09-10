Se acerca la Supercopa de Colo Colo vs U de Chile y en las últimas horas se conoció una gran novedad para el duelo que se va a llevar a cabo en el estadio Santa Laura.

Se conoció el árbitro del encuentro, el que tiene experiencia en Superclásicos, por lo que se espera que tenga un buen manejo en este partido.

🟨 El árbitro para la Supercopa de Colo Colo vs U de Chile

El réferi para la Supercopa de Colo Colo vs U de Chile es Felipe González, según dio a conocer Radio ADN, información que será oficializada en las próximas horas por la ANFP.

González ya dirigió el Superclásico del 2 de septiembre de 2023, el que terminó con empate 1-1 con goles de Leandro Benegas y Bastián Tapia. Ese duelo también fue en Santa Laura.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

La Supercopa de Colo Colo vs U de Chile tiene fecha para este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

📅 Fecha: Domingo 14 de septiembre

⏱️ Hora: 15:00 horas.

🏟️ Estadio: Santa Laura

🔗 Para seguir la Supercopa de Colo Colo vs U de Chile debes acceder a la cobertura de Al Aire Libre.