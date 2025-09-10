La previa de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile vivió un episodio que agita aún más los ánimos. A dos días del clásico, la inspección en el estadio Santa Laura se tornó tensa cuando Javier Gonçalves, gerente de operaciones de la U, fue invitado a retirarse del recinto.

La jornada comenzó con la Delegación Presidencial evaluando las excavaciones en las torres de iluminación para garantizar la seguridad del estadio. El ambiente era de rigurosa fiscalización, pero todo cambió con la intervención de Gonçalves, encargado de coordinar la logística azul.

⚽ Inspección tensa en Santa Laura: nueva chispa en la Supercopa

Según la información de En Cancha, Gonçalves llegó a Independencia con el propósito de supervisar detalles técnicos, pero Sabino Aguad, gerente general de Unión Española, sostuvo que su presencia no correspondía al proceso de verificación y le pidió abandonar el lugar. La situación aumenta las dudas sobre la realización del encuentro, pues se siguen sumando polémicas.

El Gobierno analiza suspender el enfrentamiento entre Colo Colo y la U por el riesgo de reunir hinchadas rivales, pese a las estrictas medidas de ingreso —solo mayores de 55 años—. Mientras tanto, la ANFP insiste en mantener la fecha y el escenario oficial.



Se realizan trabajos de instalacion de torres luminarias en el estadio Santa Laura, en la antesala del duelo por Supercopa / ©Photosport.

🔍 Repercusiones y plazos en la mira

El ministro Luis Cordero advirtió que “ningún evento masivo puede realizarse en un recinto en obras”, lo que añade presión al comité organizador. Si bien la inspección para el partido entre Unión Española y Audax Italiano fue aprobada, la Supercopa queda en vilo hasta que lo confirme el delegado presidencial.