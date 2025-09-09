La Supercopa que enfrentará a Colo Colo y Universidad de Chile sigue generando ruido. Esto porque los azules solicitaron reprogramar el partido pensando en su duelo por Copa Sudamericana ante Alianza Lima, algo que fue rechazado por la ANFP.

Los laicos insisten en que no están las condiciones para que se juegue el encuentro debido a las obras que se están llevando a cabo en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, Unión Española, alzó la voz y defendió las labores de mejoramiento en su recinto.

🏟️ Unión Española alza la voz por los trabajos en el Santa Laura

A través de un comunicado, los hispanos salieron a poner paños fríos sobre las obras que se desarrollan en el reducto de Plaza Chacabuco y aseguraron que todo va según lo estipulado.

“Los trabajos de instalación en el Estadio Santa Laura avanzan de manera satisfactoria y conforme a los plazos estipulados, en el marco del proyecto de modernización de la luminaria de la Catedral”, señaló el elenco de Independencia.

👀 Unión Española confirma prueba de fuego para la Supercopa

Por otra parte, Unión Española confirmó que no hay inconvenientes para su partido del fin de semana ante Audax Italiano por la fecha 23 del Campeonato Nacional, el cual será la prueba de fuego para la Supercopa que se jugará un día después.

“El acceso del público no se verá afectado por las obras, manteniéndose las condiciones de seguridad y comodidad para todos los asistentes”, detallaron.