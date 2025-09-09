La Supercopa sigue dando que hablar. A días del definitorio duelo, Universidad de Chile solicitó formalmente la reprogramación, aludiendo a que no tendrán el descanso necesario para su trascendental duelo de Copa Sudamericana frente a Alianza Lima.

Sin embargo, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, salió al paso de las críticas y reveló la “ayuda” que le dio a los universitarios en Conmebol para que puedan preparar los cuartos de final del certamen continental.

👀 La movida de Pablo Milad en Conmebol para favorecer a U de Chile

En la antesala de la Supercopa, el mandamás del fútbol chileno contó que “antes que comenzara la llave con Independiente, nosotros solicitamos a Conmebol que el partido de Universidad de Chile, ya sea de local o de visita, si la U pasaba la serie, fuera el 18 de septiembre”.

De esta forma, el compromiso internacional se llevaría a cabo “cuatro días después del partido que nosotros estábamos planificando como final de Supercopa”.

Asimismo, Pablo Milad aclaró que “esta fecha estaba fijada hace por lo menos tres o cuatro meses y tanto la U como Colo Colo estaban en conocimiento”.

❌ Pablo Milad niega que quieran perjudicar a U de Chile

Por otro lado, Pablo Milad descartó que desde la ANFP quieran perjudicar a Universidad de Chile en el plano internacional, tal como alegaron los azules. “Nosotros les dijimos también que conseguimos que su partido de ida, de local o de visita, fuera cuatro días después de la Supercopa. Aquí no se trata de perjudicar a nadie, acá se trata que varios equipos han hecho lo mismo”, señaló.

“Nosotros, pensando en ayudar a Universidad de Chile, solicitamos a Conmebol que el partido fuera cuatro días después de este clásico”, sentenció.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega la Supercopa?

Pese a la solicitud de Universidad de Chile de reprogramar el partido, la Supercopa está prevista para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.