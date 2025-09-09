La Supercopa 2025, que enfrenta a Colo Colo y a la U de Chile, todavía no se juega y ya está cargada de polémicas. El encuentro está fijado para este domingo 14 de septiembre en Santa Laura, pero en el conjunto que conduce Gustavo Álvarez no quieren disputar el Superclásico a días de enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El reclamo azul apunta a la ANFP, que por ahora insiste en que el partido debe jugarse en la fecha programada. Y en medio de la controversia, el periodista Coke Hevia lanzó fuertes declaraciones que encendieron el debate.

🗣️ “La ANFP tendrá que cederle a la U”

En conversación con Bolavip, el profesional fue claro: “La ANFP se ha cansado de hacerle concesiones a los equipos, sobre todo a los grandes. Esto ya lo hizo. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que cederle a la U”, advirtió.

Hevia sostuvo que si bien reglamentariamente el partido debería disputarse, desde Quilín deberían hacer un gesto: “Porque si no, empiezas otra vez con los beneficios a algunos equipos y esto ha sido evidente en el último tiempo. Es muy simple: reglamentariamente debe jugarse”, agregó.

🔥 El contexto internacional: ¿precedente para la U?

La U busca replicar lo que ocurrió en Perú con Alianza Lima, que logró suspender su partido previo a la llave de cuartos de Sudamericana. En Azul Azul consideran que el mismo criterio debería aplicarse en Chile, pero hasta ahora no hay señales positivas desde la ANFP.

“Si la U no quiere jugar, porque además está representando al fútbol chileno, me parece muy válido que no se juegue”, remató Hevia, dejando la sensación de que el ente rector del fútbol chileno nuevamente quedará en el centro de la polémica.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega la Supercopa?

Partido: Colo Colo vs U de Chile

Torneo: Supercopa 2025

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Horario: 15:00

La U espera un gesto que le permita preparar su llave copera sin el desgaste del Superclásico, mientras Colo Colo insiste en que el título debe definirse en la cancha en la fecha establecida. Sigue todos los detalles de este encuentro en Al Aire Libre.