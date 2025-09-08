Desde que la U de Chile avisó que podría jugar con juveniles la Supercopa ante Colo Colo, ha habido declaraciones cruzadas entre azules y albos.

El último en que lanzó un misil fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien dijo que era una vergüenza que la U no quiera jugar el partido.

Esto encontró rápida respuesta en el abogado de Azul Azul, José Ramón Correa, quien entregó una hipótesis de por qué Colo Colo está tan interesado en jugar el 14 de septiembre y apuntó, sin temor, a la hermandad histórica entre los albos y Alianza Lima, próximo rival de la U de Chile en Copa Sudamericana.

🎙️Abogado de la U cree que quieren ayudar a Alianza Lima

“El que hace la exhortación de jugar el 14 es el club hermano de nuestro adversario“, disparó José Ramón Correa en el programa Hablemos del Bulla, sugiriendo que existe una coordinación para perjudicar a la U en su llave de Copa Sudamericana.

“Entiendo que Alianza Lima ya pidió suspender el partido del torneo en Perú. Todas las señalas dicen suspensión, pero habrá que preguntar a Jorge Yunge”, agregó el abogado.

Además, José Ramón Correa expuso que la U está pidiendo no jugar el partido el 14 de septiembre antes de que se iniciara la venta de entradas. “Clark se lo viene planteando hace rato, no se nos ocurrió hace cuatro días. Cuando ya se estaban viendo las fechas se planteó, pero yo creo que la ANFP tiene otros compromisos, obligaciones y otras necesidades”, indicó Correa.

📅 Esto argumenta la U para posponer la Supercopa

El director de Azul Azul enumera razones logísticas y deportivas: