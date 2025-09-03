En U de Chile no quieren saber nada de la Supercopa. Los azules, que esperan por el fallo de la Conmebol para conocer su futuro en la Copa Sudamericana, se niegan a jugar frente a Colo Colo en caso de avanzar en el certamen internacional.

¿La razón? El definitorio duelo ante los albos está programado para el 14 de septiembre, cuatro días antes de la ida de los cuartos de final del torneo continental, donde los universitarios confían en que enfrentarán a Alianza Lima.

❌ En U de Chile no quieren jugar la Supercopa

El abogado de Azul Azul, José Ramón Correa, salió a respaldar los dichos del presidente de la concesionaria, Michael Clark, y emplazó a la ANFP por la programación del trascendental encuentro.

“Si nosotros pasamos a cuartos de final de la Sudamericana, la supercopa tiene que suspenderse. ¿Por qué la ANFP está obsesionada con jugar el 14 de septiembre? Lo encuentro raro que con un partido que debió jugarse el año pasado, ahora estén obsesionados con el 14 de septiembre, cuando va a ser a cuatro días de disputar el paso a semifinales de Sudamericana”, apuntó.

“No sé si no habrán más fechas, el año tiene 365 días y si no habían más fechas ojalá lo hubiesen comunicado un poco antes”, sentenció.

