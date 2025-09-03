Universidad de Chile espera por el veredicto de la Conmebol para conocer su futuro en la Copa Sudamericana. Los azules confían en que el fallo sea favorable y puedan disputar los cuartos de final del certamen continental.

Por ello, miran con atención su calendario, puesto que de avanzar enfrentarán a Alianza Lima el 18 de septiembre, solo cuatro días después de la final de la Supercopa frente a Colo Colo.

Sin embargo, esto podría cambiar, ya que los universitarios se oponen a jugar frente ante los albos en caso de seguir con vida en el plano internacional.

❌ U de Chile se niega a jugar la Supercopa si avanza en la Sudamericana

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, fue enfático al decir que si la U avanza a la llave de los ocho mejores de la Sudamericana, no están dispuestos a jugar la Supercopa.

“Se lo dije personalmente a la gente de la liga, a Yamal (Rajab) y se lo dije también personalmente al secretario ejecutivo, Jorge Yunge, y esto fue antes de que pasara todo lo de la situación en Argentina, que si nos iba bien en esta llave con Independiente y avanzábamos a los cuartos de final, nosotros no estábamos por jugar la Supercopa”, explicó el timonel de la concesionaria.

“Obligarnos a jugar una Supercopa el 14 de septiembre para que cuatro días después se juegue quizás el partido más importante de la U en el año, no tiene ningún sentido. Estaremos jugando el paso a la semifinal del torneo internacional, que son instancias que lamentablemente después el chileno no siempre llega, y ponernos a jugar una final contra Colo Colo cuatro días antes no tiene ningún sentido”, agregó.

🗣️ “U de Chile estuvo por jugar dos veces”

Por otra parte, Clark apuntó que el partido frente a Colo Colo debía dar el vamos a la temporada y que ellos como club se mostraron abiertos a esa opción. Este partido se debía jugar a principio de año, dos veces. Y la U estuvo por jugar esas dos veces, nosotros queríamos jugar, hicimos esfuerzos, tuvimos flexibilidad para jugar y lamentablemente esos partidos no se jugaron porque uno se suspendió y porque en el otro se cedió a presiones de la Garra Blanca”, indicó.

“Nosotros queremos jugar la Supercopa, pero ¿cuál es cuál es el afán de hacerlo jugar el 14 de septiembre? ¿Por qué esa fecha? En esa fecha estaba programado un partido del torneo con Serena con día, fecha y hora. Entonces también es faltarle un poco el respeto al torneo y al Club Deportes La Serena”, sentenció.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

La Supercopa del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile está prevista para el próximo domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Santa Laura

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

