El futuro de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana se decide lejos del césped. Este martes 2 de septiembre, en la sede de la Conmebol en Luque (Paraguay), se desarrolló la audiencia clave tras los graves incidentes vividos en Avellaneda frente a Independiente. El “Romántico Viajero” presentó sus descargos con la ilusión de seguir en carrera, pero lo que está en juego va mucho más allá de lo deportivo: los azules arriesgan premios que superan los $3.000 millones y la posibilidad de enfrentar sanciones que afectarían sus próximos partidos internacionales en el Estadio Nacional.

💵 Los millones que la U de Chile ya aseguró

De acuerdo a El Deportivo, el recorrido internacional ya dejó en las arcas azules US$ 1,1 millones en premios: medio millón por disputar los playoffs y 600 mil por instalarse en octavos de final. A esto se suman cerca de US$ 2 millones en borderó, gracias a los llenos en Ñuñoa frente a Guaraní e Independiente. En total, poco más de $2.900 millones de pesos forman parte del balance de Azul Azul.

📈 Lo que podría ganar la U de Chile si avanza por secretaría

Si el fallo favorece a los azules y elimina a Independiente, la U sumará de inmediato US$ 700 mil extra (unos $680 millones) por clasificar a cuartos de final ante Alianza Lima. Y si consigue instalarse en semifinales, el premio automático sube en otros US$ 800 mil. En la suma total, el camino de la Sudamericana podría significar casi US$ 3 millones en ingresos.

“La defensa es clara: queremos que la U siga en carrera y que no se pierda lo que se ganó legítimamente en cancha”, aseguró un dirigente a El Deportivo.

🚨 El fantasma de las sanciones

El verdadero temor en Azul Azul no está solo en quedar fuera de la copa, sino en las sanciones adicionales que podría imponer la Conmebol. Cada vez que la U llena el Estadio Nacional en torneos internacionales, recauda más de US$ 1 millón solo en entradas. Una sanción que obligue a jugar a puertas cerradas sería un golpe devastador para la economía azul.

El abogado paraguayo Gerardo Acosta lo advirtió en diálogo con El Deportivo: “Existe la posibilidad de que sea castigada sin hinchas la U. Yo creo que, por un principio de proporcionalidad, la sanción debería ser solo de visitante, ya que el comportamiento de local fue bastante razonable siempre”.

⚖️ Las multas que amenazan a la U de Chile

El reglamento de la Conmebol permite aplicar multas que van desde los US$ 100 hasta los US$ 400 mil (388 millones de pesos). La Comisión Disciplinaria, presidida por el paraguayo Eduardo Gross, tiene la facultad de fijar los montos “tras evaluar los daños ocasionados y las pruebas disponibles”.

📹 La estrategia de defensa en Paraguay

La delegación chilena, encabezada por Michael Clark, José Ramón Correa y Gerardo Acosta, presentó un dossier con pruebas audiovisuales, testimonios y hechos no consignados por el árbitro ni el comisario. Entre ellas, la bodega donde hinchas de Independiente guardaron fierros y objetos contundentes, los ataques en el hotel de la U y las declaraciones del DT Julio Vaccari, quien habló de “trampa”.

“La defensa tiene tres partes: un relatorio de hechos no consignados, las pruebas audiovisuales y los testigos que relatarán su experiencia traumática”, detalló Acosta en El Deportivo.

