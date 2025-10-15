Tras derrotar a Palestino, en Universidad de Chile solo piensan en las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia donde se medirán a Lanús en busca de la ansiada final del certamen continental.

En la antesala del cruce ante los granates, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, junto al gerente general Ignacio Asenjo, estuvieron en la sede de la Conmebol para integrar una reunión liderada por Alejandro Domínguez.

En la instancia también estuvo el presidente de la Federación de Chile, Pablo Milad, el resto de clubes semifinalistas y los timoneles de las respectivas federaciones que siguen con vida en la competencia continental.

Esta mañana, nuestro Presidente Michael Clark y el Gerente General Ignacio Asenjo estuvieron presentes en la Sede de la @CONMEBOL en Paraguay, para integrar una reunión liderada por Alejandro Domínguez (@agdws) y los cuatro clubes semifinalistas de CONMEBOL @Sudamericana 2025,… pic.twitter.com/InwheRWUbF — Universidad de Chile (@udechile) October 15, 2025

⚽ Clark ilusiona a la U de Chile

Tras la cita, el presidente de la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile manifestó que “fue una buena reunión, fue una reunión donde básicamente se tocaron los temas de los partidos que vienen, tanto de semifinal como la final”.

En ese sentido, Clark aclaró que “se nos dieron todos los detalles de cómo sería una potencial final en Asunción”, aunque no precisó si podrán contar con sus hinchas en un eventual duelo por el título.

“Fue una buena reunión, la gente destacó mucho la vuelta de la U a estas instancias. Se nota que hay un cariño tremendo y hay muy buena voluntad con el equipo. Fue una buena reunión y todo el mundo nos deseó suerte. Ojalá que podamos estar en un mes más acá de vuelta en Asunción”, sentenció.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile en la Sudamericana?

Universidad de Chile juega por la Copa Sudamericana el próximo jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional frente a Lanús por la semifinal de ida del torneo.

