La U de Chile dio el batacazo en Coquimbo y se instaló entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2025. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez superó a Alianza Lima y selló una clasificación que ilusiona a todo el pueblo azul.

El marcador lo abrió Lucas Assadi, a los 5 minutos, tras aprovechar un pase largo de Matías Sepúlveda que desnudó a la defensa peruana. El joven atacante encaró en velocidad y definió con categoría al segundo palo ante la salida de Guillermo Viscarra.

Ya en el complemento, Javier Altamirano amplió la ventaja con un zurdazo imparable desde la frontal del área que se clavó en el ángulo, decretando el 2-0 parcial puesto que Erick Castillo descontó al minuto 64′.

Con esta victoria, la U vuelve a unas semifinales continentales después de 13 años y ahora se medirá con Lanús de Argentina, que llega con credenciales tras eliminar a Fluminense en pleno Maracaná.

La ida se disputará en el Estadio Nacional de Santiago, ya habilitado tras albergar la final del Mundial Sub 20. El choque promete ser de alto voltaje: la U sueña con repetir la hazaña de 2011, cuando levantó el trofeo de manera invicta, mientras que el Granate buscará una nueva final internacional tras su consagración en 2013. El ganador de la llave avanzará a la gran final en Asunción.

📅 ¿Cuándo juegan la U de Chile vs Lanús?

La ida de las semifinales entre Universidad de Chile y Lanús está programada para el miércoles 22 de octubre de 2025. El partido de vuelta se disputará en Buenos Aires el miércoles 29 de octubre. En la otra llave se enfrentarán Atlético Mineiro, que eliminó a Bolívar, vs Independiente del Valle, quien se impuso sobre Once Caldas en los penales.

🏟️ ¿Dónde juegan la U de Chile vs Lanús?

El encuentro de ida se jugará en el Estadio Nacional de Santiago, mismo que estará habilitado tras la final del Mundial Sub 20.

⏰ ¿A qué hora juegan la U de Chile vs Lanús?

El partido comenzará a las 20:30 horas de Chile y Argentina (00:30 GMT), aunque el horario lo hará oficial en las próximas horas la Conmebol.

📺 ¿Qué canal transmite a la U de Chile vs Lanús por Copa Sudamericana?

La semifinal se podrá ver en Chile por DSports en TV y por la plataforma DGO, que ofrece días gratis de prueba para nuevos usuarios.

💻 TV: DSports (canales DIRECTV)

DSports (canales DIRECTV) 📲 Streaming: DGO en todo Chile y Latinoamérica

👉 Si eres cliente de DIRECTV TV Satelital y tu plan incluye DGO, puedes usarlo con tus credenciales de MiDIRECTV. Si no, puedes registrarte en el sitio oficial de DIRECTV.

Además, estará disponible el minuto a minuto GRATIS en AlAireLibre.cl, con goles, incidencias y estadísticas en tiempo real.

🔵 ¿Cómo llega la U de Chile a las semifinales de Sudamericana?

La U llega con confianza tras eliminar a Independiente en octavos y a Alianza Lima en cuartos (2-1). Su última participación en esta instancia fue en 2012, cuando alcanzó semifinales ante Deportivo Quito. Gustavo Álvarez apuesta por la experiencia de Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Matías Zaldivia, junto al talento de jóvenes como Lucas Assadi y Maximiliano Guerrero.

🔴 ¿Cómo llega Lanús a enfrentar a la U de Chile?

El Granate protagonizó un camino intenso: dejó en el camino a Central Córdoba en octavos (por penales) y dio el golpe en cuartos ante Fluminense, con un empate en el Maracaná que selló la clasificación tras el triunfo 1-0 en la ida. En la liga argentina combina resultados irregulares, pero su solidez defensiva y la jerarquía de sus referentes lo hacen un rival de cuidado.

⚔️ ¿Cuál es el historial de la U de Chile vs Lanús y equipos argentinos?

La U y Lanús ya se cruzaron en la Sudamericana 2013: los azules ganaron 1-0 en Santiago, pero fueron goleados 4-0 en Argentina. En total, se enfrentaron dos veces con balance parejo: 1 triunfo para cada uno.

Frente a equipos argentinos, la U tiene un historial de altibajos: 18 victorias, 4 empates y 21 derrotas en torneos Conmebol. Contra gigantes como River Plate y Boca Juniors, los azules suelen sufrir, pero también tienen memorables triunfos, como ante Colón de Santa Fe, entre otros.

