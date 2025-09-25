U de Chile derrotó por 2-1 a Alianza Lima en un sufrido duelo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, volviendo después de 14 años a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los Azules contaron con los inspirados Lucas Assadi y Javier Altamirano, aunque terminó sufriendo en los últimos minutos ante un combativo elenco de Néstor “Pipo” Gorosito.

⚽ Los goles de U de Chile vs Alianza Lima por la Copa Sudamericana

U de Chile abrió el marcador en los 5 minutos con una tremenda definición de Lucas Assadi tras pase de Matías Sepúlveda: el Tucu dejó solo al joven delantero azul, quien definió con gran categoría al palo más alejado de Guillermo Viscarra.

Parecía todo amarrado cuando en los 51’ Javier Altamirano convirtió con un gran zurdazo que dejó sin opciones a Viscarra, en el mejor gol de la noche en Coquimbo.

No obstante, la U se fue enredando y permitió no solo el descuento de Erick Castillo en los 64’, sino también que los peruanos se fueran encima con la velocidad del propio Castillo y Kevin Quevedo, haciendo pasar malos ratos al elenco de Gustavo Álvarez, pero sin un daño concreto, por lo que el Romántico Viajero accede a semifinales.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile en la Copa Sudamericana?

U de Chile vuelve a jugar por la Copa Sudamericana las dos últimas semanas de octubre ante Lanús por las semifinales: entre el 21 y el 23 jugará la ida en Chile, mientras que la revancha en Argentina será entre el 28 y el 30 del mismo mes.

