La U de Chile vs Alianza Lima se juegan la vida en Coquimbo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras el 0-0 en Matute, la llave quedó completamente abierta y este jueves se define quién avanza a semifinales.

El partido tendrá un condimento especial: la escuadra que comanda Gustavo Álvarez jugará sin público en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, debido a la sanción impuesta por Conmebol tras los incidentes frente a Independiente. Una ausencia que puede sentirse fuerte y darle un plus a los peruanos de Néstor “Pipo” Gorosito.

El ganador se cruzará en la siguiente ronda con Lanús de Argentina, que eliminó a Fluminense en el Maracaná.

⏱️ U de Chile vs Alianza Lima EN VIVO: minuto a minuto

–

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Alianza Lima?

El duelo de revancha está programado para el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas de Chile (19:30 en Perú) en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

📅 Día: Jueves 25 de septiembre

🕤 Hora: 21:30 en Chile – 19:30 en Perú

🏟️ Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

📺 ¿Dónde ver EN VIVO U de Chile vs Alianza Lima por Copa Sudamericana?

La transmisión estará a cargo de:

TV: DSports

DSports Streaming: DGO (Directv Go)

DGO (Directv Go) Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre

📝 La formación de la U de Chile vs Alianza Lima

El XI de la U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.

DT: Gustavo Álvarez.

El XI de Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

DT: Néstor Gorosito.

👨‍⚖️ ¿Quién es el árbitro del U de Chile vs Alianza Lima?

La Conmebol designó al colombiano Carlos Betancur como juez principal. Estará acompañado por Richard Ortiz y Miguel Roldán como asistentes, Diego Ulloa de cuarto árbitro, Heider Castro en el VAR y Yadir Acuña como AVAR.

🆚 ¿Quién sería el rival de U de Chile en semifinales?

El vencedor de esta llave se medirá con Lanús de Argentina, que eliminó a Fluminense en los cuartos de final. Las semifinales están programadas para el 22 y 29 de octubre de 2025.

📣 Sigue la cobertura completa del U de Chile vs Alianza Lima EN VIVO, con estadísticas, formaciones, minuto a minuto y transmisión online, solo en Al Aire Libre.