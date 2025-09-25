El Estadio Francisco Sánchez Rumoroso será testigo de una noche decisiva. La U de Chile quiere volver a unas semifinales continentales tras 13 años, mientras que Alianza Lima sueña con dar el gran golpe y sostener la mejor campaña internacional de su historia. La llave llega abierta después del 0-0 en Lima y ahora todo se define en Coquimbo, con la ilusión de avanzar a la antesala de la gran final.

La previa estuvo marcada por la tensión fuera de la cancha, con hostilidades entre ambas hinchadas tanto en Perú como en Chile. En este escenario caliente, azules e íntimos saldrán con lo mejor de su repertorio para quedarse con el boleto a semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde ya espera Lanús de Argentina, rival programado para el 22 y 29 de octubre, antes de la final única que se disputará en Asunción.

🇨🇱 ¿Qué canal transmite el partido U de Chile vs Alianza Lima EN VIVO?

El encuentro será transmitido en Chile y Latinoamérica por DSports, señal disponible en DirecTV, además de su plataforma de streaming DGO.

Además, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO con formaciones confirmadas, goles, jugadas y análisis en tiempo real.

💻 TV : DSports

: DSports 📲 Streaming : DGO

🖥️ Cobertura minuto a minuto

🕒 ¿A qué hora juega U de Chile vs Alianza Lima?

📆 Jueves 25 de septiembre de 2025

⏰ 21:30 en Chile / 19:30 en Perú / 00:30 GMT

🏟 Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

📡 ¿Dónde ver U de Chile vs Alianza Lima online por streaming?

El partido estará disponible en DGO, la plataforma oficial de DirecTV, para Chile y toda Latinoamérica.

👉 Ingresa a www.directvsports.com o descarga la app de DGO para ver el partido en vivo.

También podrás seguirlo en vivo y en directo con relatos y estadísticas desde Coquimbo.

📺 ¿Dónde ver U de Chile vs Alianza Lima por DirecTV?

La señal de DSports transmitirá el duelo en vivo por cable para Chile y la región.

👉 DSports en cableoperadores:

DirecTV: 610 (SD) / 1610 (HD)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS U de Chile vs Alianza Lima?

El partido se podrá ver en Chile por DSports y vía streaming en DGO, la plataforma oficial de DIRECTV.

Si contratas la plataforma DGO, recuerda que existe la opción de acceder a días de prueba gratis.

Y si eres cliente de TV Satelital de DIRECTV y tu plan incluye acceso a DGO, puedes usarlo cuando quieras: solo debes ingresar con tus credenciales de MiDIRECTV.

En caso de no tener usuario y contraseña, puedes registrarte directamente en el sitio oficial de DIRECTV.

🔵 Formación confirmada de la U de Chile vs Alianza Lima

U. de Chile (DT: Gustavo Álvarez):

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.

⚫ Formación confirmada de Alianza Lima vs U de Chile

Alianza Lima (DT: Néstor Gorosito):

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

👨‍⚖️ Los árbitros designados para U de Chile vs Alianza Lima

Árbitro principal : Carlos Betancur (Colombia)

: Carlos Betancur (Colombia) Asistentes : Richard Ortiz (COL) y Miguel Roldán (COL)

: Richard Ortiz (COL) y Miguel Roldán (COL) Cuarto árbitro : Diego Ulloa (COL)

: Diego Ulloa (COL) VAR : Heider Castro (COL)

: Heider Castro (COL) AVAR : Yadir Acuña (COL)

: Yadir Acuña (COL) Asesor de árbitros : Juan Zorrilla (PAR)

: Juan Zorrilla (PAR) Quality Manager: Ángel Sánchez (ARG)

📊 Antecedentes de U de Chile vs Alianza Lima en torneos Conmebol

El historial muestra paridad. La U acumula 2 victorias, 2 empates y 1 derrota frente a Alianza en duelos oficiales (todos en torneos Conmebol). Contra clubes peruanos en Conmebol, los azules tienen 9 triunfos, 5 empates y 5 caídas en 19 partidos.

frente a Alianza en duelos oficiales (todos en torneos Conmebol). Contra clubes peruanos en Conmebol, los azules tienen en 19 partidos. Universidad de Chile perdió apenas dos de los últimos 23 partidos que disputó como local en rondas mano a mano en competiciones CONMEBOL (12V 9E). En 16 de esos encuentros, la “U” mantuvo su arco en cero (12V 4E).

Alianza Lima no cayó en sus tres salidas más recientes por torneos CONMEBOL (1V 2E). De evitar la derrota contra Universidad de Chile en este encuentro, alcanzará la mayor racha invicta de su historia jugando como visitante por competencias continentales.

Guillermo Enrique fue el segundo jugador con más duelos ganados en la última semana de la CONMEBOL Sudamericana, con 10 sobre 14 disputas. Su 71% de efectividad en el rubro fue su registro más alto de eficacia en los 19 partidos que disputó en torneos continentales con Alianza Lima (15PJ) y Gimnasia La Plata (4PJ).

Alianza Lima convirtió en siete de los ocho partidos que jugó como visitante este año entre CONMEBOL Libertadores y Sudamericana, con un saldo de 11 tantos a favor. Ocho de esos goles los anotaron entre Hernán Barcos y Eryc Castillo, ambos con cuatro.

