La tensión entre la U de Chile y Alianza Lima no solo se vive dentro de la cancha. A horas de la revancha por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, los hinchas azules replicaron en Coquimbo lo que los peruanos habían hecho en Matute: hostigar a su rival en la concentración.

Según imágenes difundidas por RedGol, fanáticos de la U colgaron lienzos en la entrada del hotel Enjoy de Peñuelas, dejando claro que el cuadro íntimo “no era bienvenido” en la ciudad. El gesto encendió la polémica, ya que en la ida los aliancistas desplegaron carteles en alusión a los incidentes de Avellaneda frente a Independiente, lo que tocó una fibra sensible en el orgullo azul.

Ahora, los papeles se invirtieron y la previa de la revancha en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso se vive bajo un clima hostil, pese a la prohibición de público local en el recinto por sanción de Conmebol.

❓Así fue el hostil recibimiento a Alianza Lima en Coquimbo

De acuerdo a la información publicada por el mencionado sitio, los hinchas de la U colgaron lienzos en el frontis del hotel Enjoy de Peñuelas, donde se hospeda Alianza Lima. El mensaje fue claro: “no son bienvenidos”.

El recibimiento en el hotel de Coquimbo fue una respuesta directa a lo ocurrido en Lima. En la ida, la barra de Alianza hostigó a la U en Matute con lienzos y burlas relacionadas con la sanción de Conmebol tras los incidentes en Avellaneda ante Independiente.

Hinchas de la U reciben a Alianza Lima en Coquimbo / 📸 RedGol

❓ ¿Por qué el U de Chile vs Alianza Lima se juega sin público?

El partido del jueves se disputará a puertas cerradas por decisión de Conmebol. La sanción fue impuesta tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda, cuando la U enfrentó a Independiente en octavos de final.

En aquella serie, los azules clasificaron gracias a un gol de Lucas Assadi en la ida, pero la vuelta quedó marcada por la violencia en las tribunas cuando el cotejo se encontraba igualado 1-1.

❓ ¿Cuándo y dónde es la revancha entre U de Chile vs Alianza Lima?

📅 Fecha: Jueves 25 de septiembre

Jueves 25 de septiembre 🕤 Hora: 21:30 horas de Chile

21:30 horas de Chile 🏟️ Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo ⚖️ Árbitro: Carlos Betancur (Colombia)

La llave está completamente abierta tras el 0-0 en Lima. El ganador avanzará a semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde los espera Lanús que dejó en el camino a Fluminense. La U buscará volver a unas semifinales continentales después de 13 años, mientras que Alianza sueña con su primera gran campaña internacional en Sudamericana.

📣 Sigue la cobertura completa del U de Chile vs Alianza Lima —formaciones, transmisión, minuto a minuto y resultados de la Copa Sudamericana 2025— solo por Al Aire Libre.