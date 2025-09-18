U de Chile enfrentó al equipo sensación del 2025, Alianza Lima, y salió viva de Perú en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto chileno complicó mucho a los peruanos y le cortó los circuitos. Pero nunca pudo tener una buena oportunidad para anotar, y eso que contó con un jugador más en los últimos 25 minutos.

⚽Revive el Alianza Lima vs U de Chile

Copa Sudamericana Final Stage – 2025 Cuartos de final Universidad de Chile 0 0 Descanso : 0 0 Finalizado Alianza Lima Maximiliano Guerrero 35′

Javier Altamirano 68′

Rodrigo Contreras 75′ Carlos Zambrano 51′

Carlos Zambrano 51′ Pedro Aquino 90′ Carlos Zambrano 64′

La U salió con todo y tuvo a Alianza Lima contra las cuerdas. Tanto así que Maximiliano Guerrero anotó un gol a los 5 minutos de juego, pero el volante azul estaba ligeramente adelantado.

Los azules controlaron el balón en los minutos siguientes, pero sin encontrar el último pase para Nicolás Guerra.

Sobre el final del primer tiempo Gaibor abrió la cuenta para los peruanos, pero el VAR vino en auxilio de la U de Chile y desató la ira de Néstor Gorosito.

El segundo tiempo siguió la misma lógica: amplio dominio azul, pero sin claridad.

La expulsión de Carlos Zambrano en Alianza a los 65’ le puso el freno de mano al partido. Gorosito le regaló la pelota a la U, pero se cerró muy bien para mantener el empate y llegar vivos a Santiago.

Al final, fue un 0-0 donde ambos equipos tuvieron mucho trabajo.

📆¿Cuándo se juega la revancha entre U de Chile y Alianza Lima?

Después de , U de Chile y Alianza Lima se volverán a ver las caras el próximo jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Recordemos que no habrá público en este partido.

📡¿Dónde ver U de Chile vs Alianza Lima por Copa Sudamericana?

El duelo de revancha se podrá ver exclusivamente por Directv en su señal DSports y en la plataforma de streaming DGO.