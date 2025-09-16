La U de Chile sigue en carrera internacional y ahora se mide con Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, en una serie que promete alta tensión por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los azules de Gustavo Álvarez llegan con el envión de eliminar a Independiente en una polémica llave anterior, mientras que los peruanos de Néstor Gorosito dejaron en el camino a Universidad Católica de Ecuador.

El historial favorece ligeramente a la escuadra estudiantil, que suma 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en choques oficiales ante los Blanquiazules, todos por Copa Libertadores. En torneos CONMEBOL frente a equipos peruanos, los azules acumulan 18 partidos con balance positivo: 9 triunfos, 4 empates y 5 caídas.

Los hinchas azules sueñan con llegar a semifinales, donde el vencedor de esta llave se enfrentará al ganador de la serie entre Lanús y Fluminense.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs U de Chile?

El partido se disputará este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima (Matute).

📅 Día y hora: Jueves 18 de septiembre / 21:30 en Chile

🏟️ Estadio: Alejandro Villanueva (Lima)

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana?

💻 TV: ESPN

📲 Streaming: Disney+ Premium y Disney+ Estándar

🖥️ Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre

📝 La formación de la U de Chile vs Alianza Lima

El XI de la U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

DT: Gustavo Álvarez.

El XI de Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Eryc Castillo; Kevin Quevedo y Hernán Barcos.

DT: Néstor Gorosito.

👨‍⚖️ ¿Quién es el árbitro del Alianza Lima vs U de Chile?

El brasileño Ramón Abatti será el juez principal en Lima. Estará acompañado por sus compatriotas Danilo Manis y Rafael Alves como asistentes, Matheus Candancan como cuarto árbitro, Wagner Reway en el VAR y Rodrigo Nunes como AVAR.

🆚 ¿Quién sería el rival de la U de Chile en semifinales si elimina a Alianza Lima?

En caso de avanzar, la U de Chile se medirá en semifinales al ganador del cruce entre Lanús y Fluminense.

Las semifinales están programadas para el 22–23 de octubre (ida) y 29–30 de octubre (vuelta).

⏱️ Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO: minuto a minuto