Un dulce inicio de semana ha tenido U de Chile gracias a la obtención de su segunda Supercopa, el cual es además el segundo título de los azules bajo el proceso de Gustavo Álvarez como DT, quien ha podido devolverle al elenco universitario el nivel competitivo que corresponde a un club de esta magnitud.

Álvarez ha demostrado tener las capacidades de manejar a un plantel como el de la U, y junto con haber conquistado los títulos de la Copa Chile 2024 y esta Supercopa también los puso en la órbita del plano internacional. Por esto, es que el estratega argentino ha ido acaparando interés de otros clubes del exterior e incluso selecciones, y recientemente se conoció que su nombre asoma como opción para dirigir una escuadra sudamericana que quedó fuera del próximo Mundial de 2026.

🧐 No solo en La Roja tienen como candidato a Gustavo Álvarez

Es sabido que mientras era inminente la salida de Ricardo Gareca de la selección chilena el nombre de Gustavo Álvarez asomó como una carta fuerte para tomar el puesto del Tigre, incluso lo sigue siendo para la ANFP con miras a un nuevo proceso que de momento ha estado a cargo de Nicolás Córdova de manera interina.

Este interés de La Roja por Álvarez lo han tenido en cuenta constantemente en U de Chile, y justamente a días de que los azules jueguen la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana ante Alianza Lima, es que se conoció de otra selección sudamericana que puso en el radar al oriundo de Lomas de Zamora.

Y es que la prensa peruana instalaron el rumor de que en la Federación de Fútbol de aquel país tendrían muy considerado a Gustavo Álvarez para hacerse cargo de la Bicolor, que tampoco pudo clasificar a la próxima Copa del Mundo y buscan un renacer a nivel de selección.

La selección peruana ve con interés a Álvarez/ © Photosport

⚽ Los factores que conectan a Álvarez con el fútbol peruano

Primero que todo, Álvarez es del gusto del gerente de selecciones de la Federación Peruana, Jean Ferrari, quien está a cargo de encontrar nuevo técnico para el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Otro punto que conecta al entrenador de la U con el país vecino es el conocimiento que tiene de su fútbol, ya que antes de venir a Chile para dirigir a Huachipato fue el DT de Atlético Grau, donde tuvo interesantes campañas en el elenco “Heroico”.

✍️ ¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Álvarez en U de Chile?

El contrato de Álvarez en la U está vigente y se extiende hasta fines del 2026, por lo que en caso de una salida debiese haber negociaciones directamente con el club laico.

