El despertar que ha tenido U de Chile de la mano del técnico Gustavo Álvarez es innegable, volviendo a ser protagonistas tanto a nivel local como también en copas internacionales y lo más importante para un club grande, el ganar títulos después de años de sequía en ese ámbito.

Con el DT argentino en la banca, la U conquistó su segundo título en dos años con la Supercopa ganada a Colo Colo este último domingo, lo que pone al oriundo de Lomas de Zamora como un artífice de este sólido pasar de los azules, algo que por otra parte lo vuelve a poner con fuerza en la órbita de varios interesados desde el exterior por sus servicios, lo que desde el CDA tienen claro.

👁 En la U le ponen ojo a los próximos pasos de Gustavo Álvarez

Si bien el interés por Álvarez no viene solo de estos últimos meses, sino que desde fines del pasado 2024, desde Azul Azul alzaron la voz por primera vez respecto a este tema.

Fue el director deportivo del club universitario, Manuel Mayo, quien se refirió a una posible salida de Gustavo Álvarez por el buen pasar que está teniendo con la U. “Creo que es lógico después del gran trabajo que ha hecho. No sé si es el momento de hablarlo tras un título, evaluar ese tipo de cosas”, expresó el directivo.

“Estamos contentos, es el mejor entrenador del país y lo ha demostrado ganando clásicos, títulos y nos quedan muchos desafíos y ha sido un agrado trabajar con él y esperamos que sea por mucho tiempo más”, agregó Mayo.

✍️ ¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Álvarez en U de Chile?

Gustavo Álvarez tiene contrato vigente con la U y este expira a fines de 2026, pero en la tienda azul tienen claro que puede ocurrir una salida anticipada del estratega trasandino.

🏆 ¿Cuántos títulos tiene Álvarez en Chile?

Gustavo Álvarez ya ha ganado dos títulos como DT de la U de Chile, la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

Además, en 2023 se proclamó campeón del Campeonato Nacional junto a Huachipato en una histórica campaña de los acereros, la cual precisamente lo llevó a firmar por la U a la siguiente campaña.

