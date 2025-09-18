La U de Chile buscará hacerse fuerte en Matute con el objetivo de dar el primer golpe de la llave y llegar con ventaja a la revancha en Coquimbo, soñando con meterse en semifinales y volver a pelear por una corona internacional. La gesta tiene eco histórico: el club ya levantó la Copa Sudamericana en 2011 —único equipo chileno en lograrlo— con una campaña inolvidable, invicta, que incluyó el 4-0 a Flamengo en Río, la serie ante Vasco da Gama y la final dominada frente a Liga de Quito, con nombres como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz bajo la conducción de Jorge Sampaoli.
El cruce frente a Alianza Lima agrega morbo por el reencuentro con Néstor “Pipo” Gorosito, hoy DT de los íntimos. El argentino conoció bien el fútbol chileno —defendió a la UC y sabe lo que es enfrentar a los estudiantiles— y llega con la misión de hacer pesar su condición de dueño de casa.
🇨🇱 ¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO?
El encuentro será transmitido en Chile por ESPN, y estará disponible vía streaming en Disney+ Premium y Disney+ Estándar.
- 💻 TV: ESPN
- 📲 Streaming: Disney+ Premium / Disney+ Estándar
🕒 ¿A qué hora juega Alianza Lima vs U de Chile?
- 📆 Jueves 18 de septiembre de 2025
- ⏰ 21:30 en Chile
- 🏟 Estadio Alejandro Villanueva, Lima
📺 ¿Dónde ver Alianza Lima vs U de Chile por ESPN?
La señal internacional de ESPN transmitirá el duelo en vivo para quienes sigan el partido por cable.
👉 ESPN en cableoperadores:
- VTR: 48 (SD) / 843 (HD)
- DirecTV: 621 (SD) / 1621 (HD)
- Entel: 212 (HD)
- Claro: 174 (SD) / 474 (HD)
- GTD/Telsur: 85 (SD) / 844 (HD)
- Movistar: 480 (SD) / 884 (HD)
- Zapping: 90 (HD)
🔵 Formación confirmada de la U de Chile vs Alianza Lima
U. de Chile (DT: Gustavo Álvarez):
Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.
⚫ Formación de Alianza Lima vs U de Chile
Alianza Lima (DT: Néstor Gorosito):
Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Eryc Castillo; Kevin Quevedo y Hernán Barcos.
👨⚖️ Los árbitros designados para Alianza Lima vs U de Chile
- Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)
- Asistentes: Danilo Manis (BRA) y Rafael Alves (BRA)
- 4° árbitro: Matheus Candancan (BRA)
- VAR: Wagner Reway (BRA)
- AVAR: Rodrigo Nunes (BRA)
📊 Antecedentes de Alianza Lima vs U de Chile en torneos Conmebol
- El historial favorece levemente a la U de Chile, con 2 victorias, 1 empate y 1 derrota ante los íntimos en duelos oficiales, todos por Copa Libertadores.
- Frente a equipos peruanos en competencias Conmebol, la U acumula 18 partidos: 9 triunfos, 4 empates y 5 caídas.
- Alianza Lima viene de eliminar a Universidad Católica de Ecuador y buscará su primera racha de tres triunfos seguidos en torneos Conmebol desde 2010.
- Lucas Assadi ya suma 4 goles con la U en esta Sudamericana, siendo el juvenil más determinante del plantel.
