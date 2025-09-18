La U de Chile buscará hacerse fuerte en Matute con el objetivo de dar el primer golpe de la llave y llegar con ventaja a la revancha en Coquimbo, soñando con meterse en semifinales y volver a pelear por una corona internacional. La gesta tiene eco histórico: el club ya levantó la Copa Sudamericana en 2011 —único equipo chileno en lograrlo— con una campaña inolvidable, invicta, que incluyó el 4-0 a Flamengo en Río, la serie ante Vasco da Gama y la final dominada frente a Liga de Quito, con nombres como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz bajo la conducción de Jorge Sampaoli.

El cruce frente a Alianza Lima agrega morbo por el reencuentro con Néstor “Pipo” Gorosito, hoy DT de los íntimos. El argentino conoció bien el fútbol chileno —defendió a la UC y sabe lo que es enfrentar a los estudiantiles— y llega con la misión de hacer pesar su condición de dueño de casa.

🇨🇱 ¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO?

El encuentro será transmitido en Chile por ESPN, y estará disponible vía streaming en Disney+ Premium y Disney+ Estándar.

💻 TV: ESPN

📲 Streaming: Disney+ Premium / Disney+ Estándar

🕒 ¿A qué hora juega Alianza Lima vs U de Chile?

📆 Jueves 18 de septiembre de 2025

⏰ 21:30 en Chile

🏟 Estadio Alejandro Villanueva, Lima

📺 ¿Dónde ver Alianza Lima vs U de Chile por ESPN?

La señal internacional de ESPN transmitirá el duelo en vivo para quienes sigan el partido por cable.

👉 ESPN en cableoperadores:

VTR: 48 (SD) / 843 (HD)

DirecTV: 621 (SD) / 1621 (HD)

Entel: 212 (HD)

Claro: 174 (SD) / 474 (HD)

GTD/Telsur: 85 (SD) / 844 (HD)

Movistar: 480 (SD) / 884 (HD)

Zapping: 90 (HD)

🔵 Formación confirmada de la U de Chile vs Alianza Lima

U. de Chile (DT: Gustavo Álvarez):

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.

⚫ Formación de Alianza Lima vs U de Chile

Alianza Lima (DT: Néstor Gorosito):

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Eryc Castillo; Kevin Quevedo y Hernán Barcos.

👨‍⚖️ Los árbitros designados para Alianza Lima vs U de Chile

Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)

(Brasil) Asistentes: Danilo Manis (BRA) y Rafael Alves (BRA)

(BRA) y (BRA) 4° árbitro: Matheus Candancan (BRA)

(BRA) VAR: Wagner Reway (BRA)

(BRA) AVAR: Rodrigo Nunes (BRA)

📊 Antecedentes de Alianza Lima vs U de Chile en torneos Conmebol

El historial favorece levemente a la U de Chile, con 2 victorias, 1 empate y 1 derrota ante los íntimos en duelos oficiales, todos por Copa Libertadores.

ante los íntimos en duelos oficiales, todos por Copa Libertadores. Frente a equipos peruanos en competencias Conmebol, la U acumula 18 partidos: 9 triunfos, 4 empates y 5 caídas .

. Alianza Lima viene de eliminar a Universidad Católica de Ecuador y buscará su primera racha de tres triunfos seguidos en torneos Conmebol desde 2010.

en torneos Conmebol desde 2010. Lucas Assadi ya suma 4 goles con la U en esta Sudamericana, siendo el juvenil más determinante del plantel.

