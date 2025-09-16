La U de Chile no solo tendrá que enfrentar a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, también deberá lidiar con un factor externo que ya genera debate entre los hinchas. Conmebol designó a un árbitro brasileño con historial polémico, capaz de condicionar un partido con su estilo sancionador.

Se trata de Ramón Abatti, un juez con paso reciente por el Mundial de Clubes y con estadísticas que asustan: cientos de tarjetas en pocos años de carrera profesional. En Brasil lo acusan de ser un árbitro “de mecha corta”, y ahora será protagonista en el choque de ida en Lima, donde la U intentará dar el primer golpe de la serie.

👨‍⚖️ ¿Quién es el árbitro del Alianza Lima vs U de Chile?

El encargado de impartir justicia en el Estadio Alejandro Villanueva será Ramón Abatti Abel, árbitro brasileño de 35 años, internacional FIFA desde 2023 y uno de los nombres en ascenso dentro de Conmebol.

Abatti ya estuvo presente en el último Mundial de Clubes y suma experiencia en torneos internacionales, aunque con un estilo que preocupa a los azules: es considerado en Brasil como un juez de “tarjeta fácil”.

📊 ¿Cuál es el historial de Ramón Abatti como árbitro?

Las estadísticas hablan por sí solas. En el Brasileirao ha dirigido 109 partidos, con un balance explosivo:

🟨 510 tarjetas amarillas

🟥 24 tarjetas rojas

⚽ 29 penales cobrados

En torneos Conmebol ya suma varios partidos, especialmente con equipos peruanos, aunque aún no ha dirigido a clubes chilenos en competencias internacionales.

🚨 Abatti genera preocupación en la U de Chile

Con su historial de tarjetas, un duelo de alta tensión como el de Lima puede volverse cuesta arriba para los dirigidos de Gustavo Álvarez que necesitan sumar de a tres en Matute para definir la serie en Santiago. Cabe recordar que la revancha se jugará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso sin hinchas locales debido al castigo que arrastra la escuadra colegial desde la suspensión de su encuentro contra Independiente.

📋 Designación arbitral para el Alianza Lima vs U de Chile

Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)

Asistente 1: Danilo Manis (Brasil)

Asistente 2: Rafael Alves (Brasil)

Cuarto árbitro: Matheus Candancan (Brasil)

VAR: Wagner Reway (Brasil)

AVAR: Rodrigo Nunes (Brasil)

Asesor de árbitros: Óscar Maldonado (Bolivia)

Quality Manager: Jorge Mercado (Paraguay)

📅 ¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana?

El partido de ida se disputará este jueves 18 de septiembre a las 19:30 horas de Perú (21:30 en Chile) en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. La revancha será el jueves 25 de septiembre. Todos los detalles EN VIVO podrás seguirlos en Al Aire Libre.