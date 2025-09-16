El presente de Alianza Lima ha tenido luces y sombras durante este 2025. Mientras en la Copa Sudamericana enfrentará a la U de Chile en los cuartos de final, en el Torneo Clausura los resultados dejaron dudas, aumentando la presión sobre el técnico Néstor Gorosito. Sin embargo, la dirigencia blanquiazul decidió mantener la calma y apostar por la continuidad del proyecto del Pipo.

La renovación del entrenador argentino está prácticamente cerrada y solo restan detalles para que se concrete oficialmente. Con esto, la institución limeña busca estabilidad en medio de semanas intensas y a pocos días de un duelo clave frente a Universidad de Chile.

Gorosito renovó hasta 2026, sólo falta la oficialización / ©Imago.

⚽ La continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Los rumores sobre su futuro habían generado ruido en Matute, al punto que se habló de un interés de la Selección Peruana para sumarlo al proceso rumbo al Mundial 2030. Pese a aquello, la decisión del club es clara: sostener al técnico que recuperó la competitividad internacional del equipo.

De acuerdo al periodista César Luis Merlo, el nuevo vínculo de Gorosito con Alianza Lima se extenderá hasta diciembre de 2026, una señal potente de confianza en su trabajo.