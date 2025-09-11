El fracaso histórico de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas, terminando en el último lugar con apenas 11 puntos, ha puesto a la ANFP en una carrera desesperada por encontrar al técnico que devuelva el prestigio perdido. Gustavo Quinteros emerge como el candidato ideal, pero existe una razón poderosa que podría llevarlo hacia Perú antes que hacia La Roja.

Mientras Felipe Correa, gerente de selecciones chilenas, busca al entrenador perfecto para reconstruir el proyecto nacional, Jean Ferrari ya habría comenzado las gestiones para llevar a Quinteros hacia la selección peruana. La ventaja que tiene Perú no es solo económica o deportiva: es profundamente personal y familiar.

Quinteros tendría una “deuda pendiente” con Perú / ©Photosport.

🔥 El vínculo familiar que acerca a Quinteros a Perú

La conexión de Gustavo Quinteros con Perú va más allá del fútbol profesional. Su esposa es de nacionalidad peruana, un detalle que pocos conocían y que podría ser determinante en su próxima decisión. Este vínculo familiar no solo le facilita la adaptación cultural, sino que le genera una motivación especial para dirigir en territorio peruano.

En una reveladora entrevista con Juan Pablo Varsky, el técnico argentino-boliviano confesó algo que hoy cobra total relevancia: “Dirigir en Perú siempre fue algo pendiente”. Sus declaraciones fueron contundentes: “Me han llegado ofertas de Perú en algún momento, de equipos grandes de Perú y la verdad es que siempre fue algo pendiente”.

⚡ Perú ya activó negociaciones con Quinteros

Según reportes del programa Desmarcados, Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, ya habría establecido los primeros contactos con el entorno de Quinteros. Las conversaciones habrían sido canalizadas a través de Sebastián Quinteros, hijo y representante del técnico, quien maneja la agenda de su padre.

El periodista Mauricio Loret de Mola reveló detalles cruciales: “Alguien en la FPF tendió un puente con Gustavo Quinteros. Entiendo que Jean Ferrari ha conversado con alguien cercano al círculo del director técnico”. Aunque no se ha decidido nada definitivo, el contacto ya existe y Perú lleva ventaja.