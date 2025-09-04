El ciclo de Fernando Ortiz comenzó oficialmente en Colo Colo. El estratega fue presentado el pasado lunes y ya se encuentra dirigiendo sus primeras prácticas en el Estadio Monumental. Sin embargo, el entrenador de 47 años no fue la única carta que barajaba Blanco y Negro para la banca del equipo, puesto que un viejo conocido sonó con fuerzas, pero finalmente no llegó.

Se trata de Gustavo Quinteros, el director técnico que salvó a los albos del descenso y que levantó cuatro títulos con el club era uno de los candidatos, pero su opción se diluyó. En las últimas horas fue el propio DT nacionalizado boliviano quien explicó las razones por las que no volvió al Cacique.

😮 La razón por la que Gustavo Quinteros no regresó a Colo Colo

En conversación con ESPN Argentina, Quinteros fue consultado si ha tenido ofertas en el último tiempo, y si bien no se refirió a Colo Colo, aclaró que prefiere tomar a un equipo desde el inicio de la temporada y no en una situación compleja en lo deportivo.

“Tuve contactos con otros clubes que me han llamado del exterior y yo he privilegiado siempre el momento, la parte deportiva para iniciar un proceso siempre es mejor hacerlo de una pretemporada, no terminando un año o en situaciones complicadas del equipo. Es difícil cambiar una idea de juego y hacerlo bien compitiendo”, aclaró el DT.

Por último, sobre su futuro, confesó que le gustaría seguir dirigiendo al otro lado de la cordillera. “Esperar un buen proceso, iniciar en otro equipo grande si es posible, dándole prioridad al fútbol Argentino. En diciembre se podría dar, ojalá”, cerró.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo está previsto para el 14 de septiembre frente a Universidad de Chile por la Supercopa en el que será el primer partido oficial de Fernando Ortiz en la banca.

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Santa Laura

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad deportiva de Colo Colo.