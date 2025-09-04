Los primeros días de Fernando Ortiz en Colo Colo han generado un efecto inmediato en el plantel. Tras el triunfo en el Superclásico ante la U, el DT argentino llegó al Estadio Monumental con una energía que contagió a jugadores y staff.

Presentado oficialmente el lunes, Ortiz comenzó a trabajar el martes con todo el plantel. Antes de salir a la cancha, sostuvo una reunión con jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Desde temprano, su intensidad y compromiso marcaron la pauta, con entrenamientos que

se extendieron hasta el mediodía y continuaron con sesiones adicionales.

⚽ Motivación y cercanía que cambiaron el clima

Según reveló DaleAlbo, el plantel está feliz y destaca la cercanía y buena onda de Ortiz, quien rápidamente se integró al grupo. Más allá de los ejercicios tácticos, logró levantar la moral y dejar atrás la tensión de la era Almirón. Los jugadores valoran su estilo cercano, lo que ha generado un ambiente de armonía y entusiasmo en los entrenamientos.

Manley Clerveaux ha sido uno de los más beneficiados en estos primeros días, buscando consolidarse en el primer equipo. Cristián Riquelme, Bruno Gutiérrez y Salomón Rodríguez también ven una oportunidad de oro para mostrar su talento y ganarse un lugar en los titulares de Ortiz.

Entrenamientos de Colo Colo / ©Instagram Colo Colo.

🏟️ Estreno confirmado: Supercopa ante Unión Española

Fernando Ortiz debutará oficialmente como DT de Colo Colo en la Supercopa, programada para el 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Los primeros días ya dejaron claro que su llegada no solo cambia la estrategia dentro de la cancha, sino también el clima dentro del plantel, generando altas expectativas para la nueva etapa del Cacique.