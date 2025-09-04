La Supercopa 2025, que enfrentará a Colo Colo vs U de Chile el próximo domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en Santa Laura, volvió a entrar en zona de polémica. Cuando todo parecía encaminado tras meses de postergaciones, un recurso judicial podría frenar la venta de entradas que arrancó este martes 2 de septiembre a través de Puntoticket.

🚨 ¿Por qué buscan suspender la venta de entradas de la Supercopa?

El abogado Juan Cristóbal Cantuarias, abonado de Azul Azul, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago contra la ANFP, acusando un acto ilegal y arbitrario en la venta de boletos. El escrito denuncia que se limita injustificadamente el acceso al exigir que solo puedan comprar entradas personas desde los 55 años en adelante y quienes estén inscritos en el Registro Nacional de Hinchas o en la ANFP como jugadores, cuerpos técnicos o profesionales.

“Solicito que se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la restricción impuesta y ordenando que la venta de entradas se realice bajo criterios de igualdad, transparencia y no discriminación”, señala el texto. Además, el recurso pide orden de no innovar, es decir, suspender de inmediato la venta de tickets hasta que exista una sentencia definitiva.

URGENTE: Abonado a AA, el abogado Juan Cristóbal Cantuarias, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Stgo contra la ANFP para suspender la venta de entradas para la final de la Supercopa. Argumenta vulneración al principio de igualdad y no discriminación pic.twitter.com/WsNJx5NdUa — Fernando Tapia (@FernandoAgustin) September 4, 2025

🏟️ ¿Cuál es el aforo para el Superclásico y cómo se reparten las entradas?

El partido ya arrastra un ambiente cargado por el contexto de seguridad. Pese a que el estadio tiene capacidad para más de 19 mil personas, el aforo autorizado será de 9.950 asistentes:

1.600 boletos para la hinchada de Colo Colo en galería Norte.

1.600 para los de la U en galería Sur.

3.900 para tribuna Andes (mixto).

2.100 para tribuna Pacífico (mixto).

🛡️ ¿Qué medidas de seguridad prepara la ANFP?

El plan considera 64 validadores de identidad en accesos, 269 guardias de seguridad desplegados desde temprano, cortes de tránsito en Independencia desde las 08:00 horas y prohibición de elementos de animación. Incluso se descartó la invitación a colegios, ya que los menores no pueden ser revisados en los controles y solo pueden ingresar acompañados de un adulto.

⚠️ ¿Por qué se opone el alcalde de Independencia?

A todo esto se suma la oposición del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien cuestionó con dureza la decisión de llevar el Superclásico a Santa Laura tras el fallecimiento de un hincha albo en el último cruce entre ambos equipos.

“Lo ocurrido demuestra que el fútbol chileno no está preparado para organizar espectáculos masivos. No existe ninguna condición que asegure seguridad ni calidad para vecinos e hinchas”, dijo.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega la Supercopa 2025?