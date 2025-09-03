Colo Colo vive un cambio profundo tras la llegada de Fernando Ortiz. El argentino no perdió tiempo en imponer su sello y ya marcó diferencias respecto al criticado proceso de Jorge Almirón. El nuevo DT albo exige jornadas largas y de máxima intensidad en el Estadio Monumental.

Los albos dejaron atrás los entrenamientos cortos y relajados que generaban cuestionamientos. Ahora, el Tano Ortiz apuesta por la disciplina, con sesiones que superan las dos horas de trabajo y con presión constante sobre sus jugadores.

🔥 Fernando Ortiz tiene a Colo Colo trabajando al máximo

Según informó el periodista Cristián Alvarado, Ortiz dirigió una práctica que se extendió por más de dos horas y media. Allí incluyó ejercicios tácticos y práctica de fútbol, demostrando que no hay espacio para la flojera en el plantel.

El cambio ha sido drástico. Mientras con Almirón las prácticas eran breves y dejaban dudas en torno a las formaciones, con Ortiz el ritmo es intenso y el compromiso es total. Los futbolistas saben que sus oportunidades se “reinician” con un nuevo técnico, por lo que el objetivo es el mismo para todos.

⚽ Colo Colo se prepara para el debut en la Supercopa

El primer gran desafío para Ortiz será nada menos que el clásico ante Universidad de Chile, válido por la Supercopa. El duelo está programado para el próximo domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas, pero la U puso en duda el encuentro.

Con la necesidad de levantar el rumbo tras un año irregular, Colo Colo se aferra a la mano dura de su nuevo entrenador. Ortiz ya dejó claro que en su ciclo no habrá concesiones, y que la única receta será trabajo, disciplina e intensidad.