Durante la última temporada, uno de los jugadores más cuestionados en Colo Colo ha sido Salomón Rodríguez. El delantero uruguayo no ha logrado consolidarse en el ataque del Cacique y, pese a tener contrato vigente hasta 2027, su futuro en Macul sigue siendo incierto.

En medio de rumores sobre una cláusula contractual que condicionaría su continuidad, su representante, Edy Mastrángelo, salió a aclarar la situación en diálogo con Cooperativa Deportes.

🤔 Representante de Salomón Rodríguez y la duda sobre su contrato

El empresario reconoció que no tiene claridad sobre la supuesta cláusula revelada por Aníbal Mosa. “No quiero contradecir a algún dirigente si lo dijo, pero no tengo el contrato acá y la verdad es que no recuerdo dicha cláusula”, señaló Mastrángelo.

Más allá de lo contractual, el agente abordó el presente del delantero en Colo Colo. “Está en una posición difícil, pero también por la expulsión que tuvo contra O’Higgins. Salomón es un gran jugador y lo va a demostrar, le va a dar mucho al club. Sobre el contrato, no hay nada que no corresponda”, enfatizó.

Rodríguez en el Superclásico / ©Photosport

⚽ Una nueva oportunidad con el cambio de DT

El representante también se mostró optimista de cara al nuevo ciclo con Fernando Ortiz en la banca alba. “Los cambios de entrenadores dan oportunidades a los jugadores para empezar de nuevo, pero siempre terminan jugando los que están mejor. Falta mucho para terminar el año y está en él. Tiene todas las condiciones para ser una pieza importante en Colo Colo. Y lo va a demostrar, acuérdense de estas palabras”, afirmó.

Hasta ahora, Rodríguez acumula 22 partidos oficiales con la camiseta alba, con un saldo de apenas dos goles —ambos en Copa Chile— y una expulsión en el torneo nacional.