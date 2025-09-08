El presente de Alianza Lima combina ilusión y responsabilidad. El equipo peruano atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura y en la Copa Sudamericana, donde se medirá en cuartos de final con U de Chile. En ese contexto, el volante Fernando Gaibor entregó detalles del mensaje que el DT argentino Néstor Gorosito repite día a día en el vestuario: “Quiere ganar la Sudamericana”.

⚽ ¿Qué dijo Fernando Gaibor sobre Néstor Gorosito?

En entrevista con el programa Enfocados, Gaibor aseguró que la ambición de Gorosito es clara. “Pipo siempre repite que quiere ganar la Copa. Ese mensaje nos cambia el chip cada día”, señaló.

El ecuatoriano destacó la motivación del plantel y cómo los hinchas han aumentado la ilusión. Para el mediocampista, la confianza del DT ha sido fundamental para que el grupo se convenza de que puede hacer historia en el certamen internacional.

📌 ¿Por qué Alianza Lima se ilusiona con la Copa Sudamericana?

La directiva íntima ya trabaja para asegurar la continuidad de Gorosito, la idea es sostener un proyecto competitivo a largo plazo. El cruce ante U de Chile será una verdadera prueba de fuego, pero el discurso de Gorosito tiene a hinchas y jugadores en sintonía: el sueño internacional es posible.

📅 U de Chile vs Alianza Lima: ¿Cuándo y dónde se enfrentarán?

La llave de U de Chile ante Alianza Lima tiene fecha para el 18 y 25 de septiembre, partiendo en Perú y terminando en nuestro país.

El escenario para la revancha será el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, ya que el Estadio Nacional estará reservado para el Mundial sub 20.

