

Universidad de Chile respira aliviada y con ilusión. Tras días de incertidumbre y tensión en los escritorios, la Conmebol entregó su fallo y confirmó a los azules en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El rival será nada menos que Alianza Lima, otro histórico del continente que dejó en el camino a Universidad Católica de Ecuador. Un cruce con sabor a clásico internacional, cargado de historia y con el atractivo de dos hinchadas que ya sueñan con escribir un nuevo capítulo de rivalidad en la arena continental.

Cabe recordar que el equipo que comanda Gustavo Álvarez había ganado 1-0 en la ida en Santiago, mientras que en la vuelta iban igualados 1-1 cuando se suspendió el encuentro, a los dos minutos del complemento.

📅 ¿Cuándo jugará Universidad de Chile vs Alianza Lima por Copa Sudamericana?

La ida de los cuartos de final se disputará el jueves 18 de septiembre en Lima (21:30 hora chilena), mientras que la revancha se jugará el jueves 25 de septiembre en Santiago (21:30 hora chilena).

🆚 ¿Quién sería el rival de la U de Chile en semifinales si elimina a Alianza Lima?

En caso de vencer a los peruanos, Universidad de Chile se enfrentará en semifinales al ganador de la llave que enfrenta a:

Lanús vs Fluminense

Las semifinales están agendadas para el 22–23 de octubre (ida) y 29–30 de octubre (vuelta).

📊 Historial de la U de Chile vs equipos peruanos en torneos CONMEBOL

La U de Chile tiene un extenso recorrido enfrentando a rivales peruanos en torneos internacionales. En total suma 18 partidos oficiales, con un balance positivo que incluye victorias clave y series recordadas:

Rival 🇵🇪 PJ V E D GF:GC Alianza Lima 4 2 1 1 9:8 Atlético Torino 2 2 0 0 5:1 Cusco FC 2 2 0 0 3:1 FBC Melgar 2 0 1 1 0:1 Sport Boys 2 1 1 0 3:1 Sporting Cristal 2 0 1 1 3:4 Universitario 4 2 0 2 7:5

En total: 18 partidos, 9 triunfos, 4 empates y 5 derrotas, con 30 goles a favor y 21 en contra.

🔵 Historial de la U de Chile vs Alianza Lima

El cruce entre Universidad de Chile vs Alianza Lima es uno de los clásicos internacionales de la Copa Libertadores. Ambos equipos se han enfrentado en 4 partidos oficiales, con ventaja mínima para la U.

Resumen general

PJ: 4

4 Victorias U: 2

2 Empates: 1

1 Victorias Alianza: 1

1 Goles: U de Chile 9 – 8 Alianza Lima

📅 Todos los partidos oficiales entre la U y Alianza Lima

Libertadores 2010 – Octavos de final U de Chile 2-2 Alianza Lima (en Santiago) Alianza Lima 0-1 U de Chile (en Lima)

Libertadores 1972 – Fase de grupos Alianza Lima 3-4 U de Chile (en Lima) U de Chile 2-3 Alianza Lima (en Santiago)



Balance total: U de Chile 2 triunfos, Alianza Lima 1, y un empate.

🧵 ¿Cómo quedó el cuadro de cuartos de final de Copa Sudamericana 2025?

Alianza Lima (Perú) vs. U de Chile (Chile).

Lanús (Argentina) vs. Fluminense (Brasil).

Bolívar (Bolivia) vs. Atlético Mineiro (Brasil).

Independiente del Valle (Ecuador) vs. Once Caldas (Colombia).

📍 ¿Dónde será la final de la Copa Sudamericana 2025?

El duelo decisivo está programado para el sábado 22 de noviembre en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

🎯 Sigue todos los partidos, horarios, rivales y noticias de la U en la Copa Sudamericana 2025 con la cobertura completa de Al Aire Libre.