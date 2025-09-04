Universidad de Chile conoció su futuro en la Copa Sudamericana. Tras días de incertidumbre, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol entregó su veredicto tras los graves hechos de violencia que obligaron a cancelar el encuentro ante Independiente por la revancha de los octavos de final del torneo.

Si bien los azules recibieron una buena noticia a nivel deportivo, también fueron golpeados duramente por el ente rector del fútbol sudamericano con una sanción monetaria y para sus hinchas.

🏆 U de Chile avanza a cuartos, pero recibe dura sanción

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol decidió dar por finalizada la llave entre Universidad de Chile e Independiente, por lo que el equipo nacional clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia donde enfrentará a Alianza Lima en busca de las semifinales.

Además, el organismo decidió sancionar a ambos equipos con una multa de US$150.000 por los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en el Estadio Libertadores de América.

🏟️ U de Chile no podrá contar con sus hinchas

Sin embargo, eso no es todo, puesto que la U también recibió un duro castigo para sus hinchas, puesto que Conmebol impuso una sanción de 7 partidos como local a puertas cerradas, además de otros 7 partidos sin aficionados en condición de visita.

De esta forma, los universitarios deberán jugar sin público todo lo que resta de la Copa Sudamericana 2025.

